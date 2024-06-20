北韓與俄簽戰略夥伴關係條約 韓國反擊：重新考慮提供烏克蘭武器
俄羅斯總統蒲亭19日凌晨抵達平壤，與北韓領導人金正恩舉行會談，還簽署了雙邊全面戰略夥伴關係條約，引發外界產生對於兩國之間武器轉讓的擔憂，韓國外交部稍早稱政府正在密切審查條約細節，韓國總統尹錫悅辦公室則指出，俄羅斯與北韓的軍援協議等同於違反聯合國決議，有鑑於此韓國也將加強與美國和日本的安全合作，考慮重新提供烏克蘭武器一事。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國外交部發言人林秀錫於20日在首爾鐘路區舉行的例行記者會上表示，對於北韓與俄羅斯簽署條約的行為表示遺憾，他指出這一行為違反了聯合國安理會的決議，韓國政府將在全面分析和評估此次蒲亭訪北韓的整體成果後，與國際社會一道做出嚴厲回應。
根據英國天空新聞、韓聯社報導，韓國總統尹錫悅辦公室稍早也發表聲明譴責北韓與俄羅斯簽署全面戰略夥伴關係條約，並表示將重新考慮提供烏克蘭武器一事。
根據這項條約，若簽署的其中一方「面臨武裝侵略」，另一方將可提供所有可用的軍事援助。對此，尹錫悅辦公室稱這條協議使俄羅斯能夠軍援北韓，也對韓國與俄羅斯之間的關係產生負面影響。
尹錫悅辦公室警告，稱「任何幫助北韓增強軍力的行動」皆是違反聯合國決議，並稱鑑於這項協議，韓國也將加強與美國和日本的安全合作。