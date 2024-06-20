三上悠亞首部AV酬勞破5000萬日幣！本人證實：買得起東京中古屋
日本AV女星三上悠亞，去年從AV界引退後，開始經營社群及YouTube頻道，還推出自創女裝品牌，人氣依舊火爆。而三上悠亞日前上節目時，不僅透露當年投身AV界的原因，還自爆首部成人片的酬勞，足以買下東京市區「兩房兩廳」的中古屋，大約是5000萬日幣，超高價碼讓全場譁然。
記者施以慧／綜合報導
三上悠亞過去曾是偶像女團「SKE48」成員，但卻因為酒醉舌吻傑尼斯偶像手越祐也遭拍，導致人氣跌落谷底，最後不得不退團。後續有被異性友人詢問要不要轉行，嘗試出演成人片，成為AV女優，而三上悠亞也在思考過後決定賭上人生：「為了不讓雙親感到悲哀，就要獲得成功。如果待在娛樂圈，過去的黑歷史也會被挖出，無法完美的走這條路了，但是在這裡（AV界）或許有人會看到我。」甚至還自爆直到作品正式發表前10分鐘，她才向母親坦承此事。
沒想到孤注一擲的三上悠亞，首部成人片竟引起空前轟動，也讓外界相當好奇酬勞究竟有多少？三上悠亞隱晦透露，能夠買下東京都世田谷區2LDK（2房、1客廳、1餐廳、1廚房）的中古屋。讓在場主持人相當驚訝：「這快要1億日幣吧！」三上悠亞則坦言自己沒有注意具體數字。
不過消息一出，日媒立刻根據房仲網的資訊公開價碼，指出如今世田谷區2LDK的中古屋，市價超過1.3億日元（大約台幣2669萬元）。而在三上悠亞2015年拍攝AV時，房價約莫也要5000萬日幣，也因此推估三上悠亞的出道片酬應該超過2000萬台幣。