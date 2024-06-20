新北國王G5封王！知名球評李亦伸自嘲被打臉：我被國王徹底打服了

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今年總冠軍賽前，李亦伸曾認為無論是本土精英陣容還是洋將組合，領航猿都優於新北國王，然而，第4戰林書豪缺陣的國王隊依然贏球，這讓李亦伸感到意外。
第5戰林書豪帶傷復出，從替補上場，國王總教練萊恩依然採用10人輪換，最終在客場贏得比賽，李亦伸表示，這證明國王是一支更好的球隊。
國王隊在第五戰中全隊有7人得分達雙位數，其中5位本土球員全部得分上雙，替補上場的林書豪攻下15分和7個籃板。197公分的本土長人蘇士軒在關鍵時刻上場17分鐘，攻下10分和6個籃板，成為可靠的大前鋒。
李亦伸表示：「我原本認為領航猿會在總冠軍賽中以4：2擊敗新北國王，但國王隊打出了令人驚艷的表現，證明他們是一支更強的球隊。」他補充說：「林書豪傷停後，教練萊恩大膽調度，使得球隊表現更加出色。即使在洋將曼尼高傷停的情況下，國王隊仍然能夠展現強大實力。」
李亦伸：國王是一支更強的球隊
李亦伸指出，新北國王經過4年的磨合，已經形成一個嚴謹的團隊，不論是本土球員還是洋將，都能夠在比賽中發揮應有的作用；像是林書緯的控球和傳球，以及林書豪的角色扮演，還有楊敬敏、李愷諺的穿針引線及外圍冷箭，都能夠發揮預期效果。此外，國王隊的防守表現也非常出色，能夠有效應對各種對手。
李亦伸最後表示：「第五戰國王隊全隊五人得分達雙位數，這支球隊已經徹底打服了我，我必須給萊恩教練最大的掌聲。希望他們能在未來的賽季中繼續保持這樣的水準，為球迷帶來更多精彩的比賽。」