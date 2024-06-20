李愷諺力壓林書豪、林書緯奪FMVP　樸實無華的「補棋」顯現真功夫

我是廣告 請繼續往下閱讀
李愷諺在加入國王之後，一直都是在扮演「補棋」的角色，補棋這一個動作從來不顯山露水，但卻是贏得勝利不可或缺的一個步驟。在林書豪加入後從替補出發、從明星球員變成後場「藍領」，李愷諺從來沒有抱怨過，而是默默做好自己的工作，為團隊貢獻所長。
前年林書緯加入這支球隊時，我曾私下問過萊恩教練，林書緯和李愷諺都是非常出色的後場，那他要怎麼擺陣容？後者當時坦言這真的是甜蜜的負荷，因為球隊有很多很有天賦的球員，總必須要做出取捨和犧牲。而李愷諺在球隊之中就是在做這件事的球員。
現代籃球中，成功球隊的後場配置常常是相似的，由一名極具天賦、上限高的技術型後衛，搭配一名運動能力好、對抗性出色的3D型後場，這一季大多數時候，李愷諺都是擔任這個角色，在後場去保護林書豪和林書緯，擔任防守對方外線第一球星的責任。
讓李愷諺是國王雄厚戰力可以享受的一種「奢侈」行為，因為他其實是一名年度第一隊等級的球員——如林書豪賽後所言——國王擁有這個聯盟前10後衛之中的3人，陣容實在太過豪華。
李愷諺在林書豪和林書緯耀眼的星度之下，在季賽難免有些被忽視，但是金子總會發光，本季的幾場關鍵戰，他就證明了自己的價值，季後賽他被拉上先發，責任變得更重，但是他的表現不降反升，從首輪防守林俊吉，到總冠軍賽防守盧峻翔，工作異常艱鉅，但他完成的相當出色。總冠軍他場均14.2分，兩分球命中率45.71%，三分球命中率44.44%，進攻端表甚至也不輸洋將和林書豪。
關鍵的G5在林書豪、林書緯都6犯離場的情況下，他一記外線、一次切入，幫助國王鎖定勝局，這一座FMVP，拿得含金量十足。
李愷諺壓力釋放 激動落淚
賽後李愷諺坦言自己從沒想過會拿到這座個獎項，本來理所當然覺得是林書豪拿，比較起來自己對於這一座總冠軍更有感，談到今年場上定位不斷改變的感想，也激動落淚：「就是一種終於拿到的感覺，對我來說真的很難．．．我給自己很大壓力。」
李愷諺說自己每天賽後要吞一顆止痛藥，比賽前也要吃一顆，前幾天左腳走路時還會痛，「真的很累、很想休息，上場就是做好自己的工作，謝謝隊友給我這個機會去把握每次得分，沒想過拿到這個獎項，我就是做好自己該做的事情。」
賽後李愷諺帶著兒子來到奪冠記者會，直到這時候，李愷諺才放鬆地露出笑容，他苦嘆自己「膝蓋裡面水滿了」．．．．汗水和淚水，還有香檳的氣味，每一年賽季的最後時刻總是如此，今年也不例外。