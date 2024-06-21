付諸行動！中美舉行禁毒合作高層會談

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美國司法部本週指控墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)與總部位於加州、跟中國地下錢莊有聯繫的組織合謀，洗錢超過5,000萬美元的販毒不法所得。
美國司法部表示，已與墨西哥和中國的執法部門密切協調。中國官方媒體報導，中國逮捕該案的犯罪嫌疑人，並指該案涉及非法買賣外匯等犯罪活動。
白宮全國毒品管制政策局主任古普塔(Rahul Gupta)在與中國公安部部長王小洪舉行會談時表示：「本週最近的聯合執法行動是重要的一步。」
古普塔說：「這些都是禁毒合作的具體例子。」他並且說，它們「將推動我們前進」。
王小洪告訴古普塔，最近中美官員對禁毒問題交流頻繁，「證明我們的禁毒合作卓有成效，也體現中國的善意和友誼。」
芬太尼(fentanyl)濫用一直是美國造成死亡的一個主要原因，美國已推動深化執法合作，包括打擊非法資金和進一步控制可用於製造芬太尼的化學物質。
最近幾年，美中兩國關係在一系列問題上陷入緊張，包括對於COVID-19起源的調查、貿易關稅、台灣和人權，導致華盛頓難以說服中國重啟合作，阻止芬太尼流入美國。
直到去年11月，美國總統拜登(Joe Biden)和中國國家主席習近平舉行峰會，促使雙邊關係解凍並恢復禁毒談判。
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