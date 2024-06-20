辛特力休賽季開第一槍！告別富邦勇士　坦言「是時候繼續前進了」

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富邦勇士本季以例行賽第5名結束賽季，無緣季後賽，3連霸王朝被斬斷，無緣挑戰衛冕。本季他們新老交替不順，舊有體系明顯已經不適用，球隊陣容也需要做出改變和調整，季後有很多工作要做。
辛特力過去拿過2座FMVP，實力相當出色，健康時被公認是PLG最出色的外線攻擊手，不過隨著年紀和傷病，他本季已經有一些退化，新賽季是否會回到這個聯盟要打上一個問號。但可以確定不會回到老東家。
今日，在總冠軍賽後，辛特力寫道，「很多五味雜陳的情緒，我宣布將和球隊決定分道揚鑣。即使我以完全100%健康進入下一季，但我們決定是時候繼續前進，各走各路了。」
辛特力IG全文：
多麼棒的旅程...
這4年來，我什麼都不缺。 @fubon_braves_official 謝謝你在4年前給我一次機會，讓我在過去4年裡能為球隊展現我的才華。
很多五味雜陳的情緒，我宣布將和球隊決定分道揚鑣。即使我以完全100%健康進入下一季，但我們決定是時候繼續前進，各走各路了。
@fubon_braves_official 這是我們創造歷史的地方，我們克服、我們奮鬥、我們做了人們不相信我們能做到的事、建立的關係將不只於現在。 致我所有的隊友們，我愛你們，感謝你們一直有我的後盾。
雖然這章節即將結束，但地平線總會升起新的開始，我很興奮，期待接下來看到上帝給的東西。
我會在球場上看到你們的。我可能穿著不同的球衣，但我仍然是那個人。