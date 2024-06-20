潘威倫被打爆！睽違16年單場6次失誤　富邦悍將12：0大勝統一獅

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潘威倫本季第3場先發，1局上雖因隊友失誤、被敲安，讓富邦悍將一度攻上一、二壘，但沒有失分，但2局上潘威倫先是連投四壞保送、觸身球，接下來被申皓瑋、王念好、李宗賢、王勝偉連續敲出安打，其中包含王念好的生涯首支三壘打，丟掉4分後退場。
接手的江承峰被敲出1安後抓到3出局，丟掉1分算在潘威倫帳上，潘威倫用41球投完1局、被敲5支安打、失5分，吞下敗投。
獅隊第三任投手林詔恩接手，富邦悍將在2出局後先靠三壘手潘傑楷失誤，王念好保送上壘後又是連續2支安打、攻下2分，獅隊5局上更是失誤連連，1出局滿壘時，王勝偉敲出的內野滾地又造成三壘手潘傑楷失誤，追加2分。
富邦悍將6局又拿2分，加上8局上陳真開轟奠定勝基，終場以12分之差大勝獅隊，富邦悍將先發投手羅戈6局被敲5支安打無失分，與岳少華、吳世豪、李東洺聯手演出完封勝。
統一獅隊前1次單場6失誤已經要追溯到2008年，這場光是三壘手潘傑楷就包辦3次失誤，創個人生涯新高，中外野手陳傑憲也有漏接，中斷外野手史上第3長的連續394次守備機會無失誤紀錄。
味全龍隊在天母球場遭遇中信兄弟，兄弟靠著陳子豪轟出驚天3分砲，終場以3:0完封勝，樂天桃猿則是以4:3擊敗台鋼雄鷹。