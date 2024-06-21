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輝達回吐漲幅、股價收挫3.5%！美股各自發展　道瓊揚升299點

▲美股週四個別發展，美股道瓊指數上漲299點，其餘主要指數均下滑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股週四個別發展，美股道瓊指數上漲299點，其餘主要指數均下滑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美股週四個別發展，標普500指數一度突破5500關口，但因市場領頭羊輝達（Nvidia）回吐漲幅，因而與納指反覆回落；道瓊工業指數收盤時則仍漲近300點 。

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綜合《CNBC》等外媒報導，儘管輝達在週二暫時取代微軟，成為全球市值最高的上市公司，人工智慧熱潮仍持續提振股市，導致其股價今年已上漲超過160%。然而，輝達股價在盤中一度漲3.8%，收盤時仍轉挫3.5%。有分析認為，AI市場競爭激烈, Open AI的競爭對手Anthropic，週四又宣布推出Claude 3.5 Sonnet，為迄今為止最強大的人工智慧模式。

▲（圖／翻攝自CNBC）
▲Open AI的競爭對手Anthropic宣布推出Claude 3.5 Sonnet，為迄今為止最強大的人工智慧模式。（示意圖／翻攝自CNBC）
美國多項最新數據也反映了經濟放緩的跡象，如上週申領失業救濟金人數為23.8萬，高於預期的23.5萬，截至6月8日止，連續申領失業救濟金申領人數升至182.8萬，也高於預期181萬。此外，美國5月新屋動工按月跌5.5%至127.7萬間，遠低於預期的137萬間，5月建築許可亦按月跌3.8%至138.6萬間，同樣低於預期145萬間。

有分析指出，美國5月份新屋開工速度下滑至4年來最慢，原因是利率上調導致今年稍早住房行業的發展勢頭減弱。LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）認為，美國住宅建設放緩，將進一步緩解木材等大宗商品的價格壓力，需求疲軟和通膨緩解，應該會讓聯準會（Fed）在今年晚些時候開始降息。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則相信，通膨可能還需要1至2年，才會回到聯準會設立的2%目標。

20日收盤，美股道瓊指數上漲299.9點，或0.77%，收39134.76點；那斯達克指數下跌140.65點，或0.79%，收17721.59點；標普500指數下跌13.86點，或0.25%，收5473.17點；費城半導體指數下跌155.11點，或2.69%，收5610.01點。

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