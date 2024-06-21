輝達回吐漲幅、股價收挫3.5%！美股各自發展　道瓊揚升299點

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美國多項最新數據也反映了經濟放緩的跡象，如上週申領失業救濟金人數為23.8萬，高於預期的23.5萬，截至6月8日止，連續申領失業救濟金申領人數升至182.8萬，也高於預期181萬。此外，美國5月新屋動工按月跌5.5%至127.7萬間，遠低於預期的137萬間，5月建築許可亦按月跌3.8%至138.6萬間，同樣低於預期145萬間。
有分析指出，美國5月份新屋開工速度下滑至4年來最慢，原因是利率上調導致今年稍早住房行業的發展勢頭減弱。LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）認為，美國住宅建設放緩，將進一步緩解木材等大宗商品的價格壓力，需求疲軟和通膨緩解，應該會讓聯準會（Fed）在今年晚些時候開始降息。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）則相信，通膨可能還需要1至2年，才會回到聯準會設立的2%目標。
20日收盤，美股道瓊指數上漲299.9點，或0.77%，收39134.76點；那斯達克指數下跌140.65點，或0.79%，收17721.59點；標普500指數下跌13.86點，或0.25%，收5473.17點；費城半導體指數下跌155.11點，或2.69%，收5610.01點。