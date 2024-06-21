台灣續留美財政部匯率操縱觀察名單　日本新上榜

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美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到150億美元以上，經常帳盈餘至少占該國國內生產毛額（GDP）的3%，以及12個月中至少有8個月進行持續性單邊干預匯率，且淨買匯總額至少達到該國GDP的2%。只要符合2項就會被列入觀察名單。
這份報告指出，沒有任何美國主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易中獲得不公平競爭優勢。但報告點名中國、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、越南及德國，將密切關注貨幣措施與總體經濟政策。
根據報告，日本、台灣、越南和德國都符合擁有重大雙邊順差及大量經常帳盈餘的標準，而新加坡則符合持續單邊干預外匯及擁有大量經常帳盈餘。
報告在提到台灣時建議，台灣應採取謹慎的政策組合，以使經濟更不受外部衝擊影響，並解決結構性問題，減少外部部門失衡。台灣政府還應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。
報告也指出，外匯干預應該有所限制，並允許貨幣走勢與經濟基本面保持一致。
這份報告重申美國財政部要求中國提高透明度的呼籲。相關內容包括，中國未能公布外匯干預措施，且其匯率機制的關鍵要點普遍缺乏透明度，使其在主要經濟體中顯得異常，需要財政部密切監控。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透過新聞稿表示，財政部持續推動支持更強勁及更平衡的全球成長政策，這些政策包括透過與主要貿易夥伴就貨幣相關議題進行緊密合作，使美國勞工受惠。（編輯：楊昭彥）1130621