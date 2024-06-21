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用冰箱3習慣超危險！毒物專家警告了　「媽媽的癌症是省出來的」

▲人人家裡幾乎都有一台冰箱，往往常常煮飯的媽媽們，都會在冰箱內塞滿各式各樣的食物、食材。（圖／記者徐銘穗攝）
▲人人家裡幾乎都有一台冰箱，往往常常煮飯的媽媽們，都會在冰箱內塞滿各式各樣的食物、食材。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

人人家裡幾乎都有一台冰箱，往往常常煮飯的媽媽們，都會在冰箱內塞滿各式各樣的食物、食材，然而卻忽略了使用冰箱的正確觀念。近日，毒理專家招名威就分享，自己的母親生前使用冰箱有許多危險習慣，最後罹患胰臟癌過世，讓他感嘆：「媽媽的癌症是省出來的。」

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招名威在節目《聚焦2.0》表示，母親退休隔年66歲，經常莫名會發燒燒到38.5度，後來到醫院檢查，才發現胰臟有大約1公分的惡性腫瘤，被迫開刀切除胰臟、膽囊以及部分小腸，沒想到再開刀之後狀況雖趨緩，但1年半後又發燒，送醫檢查後才發現壺腹位置腫瘤復發，經過各式治療14個月，最終仍不敵病魔逝世。

恐怕是致癌兇手！冰箱使用3大習慣超危險

招名威表示，冰箱的使用有3大最致癌習慣，第一個就是很多人都以為「東西只要放進冰箱，就能夠常保持新鮮，但事實上，冰箱只能『延緩腐敗』而已」；第二個是「冰箱內東西發霉也不丟掉」；最後則是「盛裝食物的容器不一定可以當作食器。」

▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲很多人把東西擺入冰箱之後就置之不理，放任其過期、腐敗，這其實都是使用冰箱非常NG的行為。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
招名威說明，冰箱本身就是一個非常潮濕的環境，不管是細菌還是黴菌都非常容易滋生，只要把東西放進冰箱，沒有蓋好、密封包裝或者真空，像是五穀雜糧類、咖啡豆、綠豆、黃豆等等其實都很容易發霉。

招名威提到自家過去有4個冰箱，其中一個上掀式的冰櫃，就是專門存放市場買回來的魚類跟肉類，但買很大量又放到忘記烹煮時，發霉又不丟掉，其實很不妥當；而很多人喜歡撿便宜買百元商品那種來路不明的烹煮器具，如果材質不對，也沒有安全認證的話，最好都不要拿來裝食物吃下肚，否則自己吃下多少重金屬跟不明物質都不知道的話，恐怕對健康造成疑慮。

▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／取自photo AC）
▲冰箱如果要擺放東西應該使用保鮮盒、密封包裝比較妥善，並定期整理清潔冰箱才行！（示意圖／取自photo AC）
家用冰箱正確使用方法曝光！塞爆它絕對大錯特錯

事實上，過去營養師珊珊整理了冰箱「正確方法」，民眾應該遵循6大原則，不僅可以達到節能省電的好處，也能讓食材得到妥善的保存！

一、分裝好之後再放入冷凍！避免食材重複解凍，會影響保鮮品質
二、冰箱最好只放7至8分滿，讓冷空氣有空間可以流動
三、生食置於下層，熟食放冰箱上層，避免生食的血水、髒污汙染熟食
四、食物要用保鮮盒或保鮮膜封好後再冰入冰箱
五、標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材
六、分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間

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