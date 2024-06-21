用冰箱3習慣超危險！毒物專家警告了　「媽媽的癌症是省出來的」

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恐怕是致癌兇手！冰箱使用3大習慣超危險
招名威表示，冰箱的使用有3大最致癌習慣，第一個就是很多人都以為「東西只要放進冰箱，就能夠常保持新鮮，但事實上，冰箱只能『延緩腐敗』而已」；第二個是「冰箱內東西發霉也不丟掉」；最後則是「盛裝食物的容器不一定可以當作食器。」
招名威說明，冰箱本身就是一個非常潮濕的環境，不管是細菌還是黴菌都非常容易滋生，只要把東西放進冰箱，沒有蓋好、密封包裝或者真空，像是五穀雜糧類、咖啡豆、綠豆、黃豆等等其實都很容易發霉。
招名威提到自家過去有4個冰箱，其中一個上掀式的冰櫃，就是專門存放市場買回來的魚類跟肉類，但買很大量又放到忘記烹煮時，發霉又不丟掉，其實很不妥當；而很多人喜歡撿便宜買百元商品那種來路不明的烹煮器具，如果材質不對，也沒有安全認證的話，最好都不要拿來裝食物吃下肚，否則自己吃下多少重金屬跟不明物質都不知道的話，恐怕對健康造成疑慮。
家用冰箱正確使用方法曝光！塞爆它絕對大錯特錯
事實上，過去營養師珊珊整理了冰箱「正確方法」，民眾應該遵循6大原則，不僅可以達到節能省電的好處，也能讓食材得到妥善的保存！
一、分裝好之後再放入冷凍！避免食材重複解凍，會影響保鮮品質
二、冰箱最好只放7至8分滿，讓冷空氣有空間可以流動
三、生食置於下層，熟食放冰箱上層，避免生食的血水、髒污汙染熟食
四、食物要用保鮮盒或保鮮膜封好後再冰入冰箱
五、標示有效或購買日期，以利先處理快到期的食材
六、分區存放，蔬果、肉類、調味料、熟食等分區存放，方便拿取食材、減少開門的時間