桌球／林昀儒打不贏中國名將王楚欽？老大哥莊智淵挺身、霸氣回應

大谷翔平21轟出爐手感火燙！重返國聯全壘打王　道奇5:3擊倒落磯

大谷翔平21轟出爐手感火燙，重返國聯全壘打王，洛杉磯道奇隊終場以5:3擊敗科羅拉多落磯隊。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平21轟出爐手感火燙，重返國聯全壘打王，洛杉磯道奇隊終場以5:3擊敗科羅拉多落磯隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平又開轟了！洛杉磯道奇隊今（21）日在客場再度迎戰科羅拉多落磯隊，「核彈頭」大谷翔平擔任開路先鋒打擊火燙，連續5場敲安，並且連續5場都有打點，近5戰4轟，打擊火力大升級，大谷不但首局首打席開轟，轟出本季第21號全壘打，獨居國聯全壘打王寶座，並且生涯累積775支安打，是大聯盟日籍選手史上排名第三，道奇隊也在最終以5:3贏球，此外，大谷生涯累積7次首局首打席開轟全壘打，這也是他加盟道奇後的首發「先頭打者全壘打」（首局首打席首位打者開轟），要持續為道奇隊打開連勝之路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷全壘打國聯第一　首局首打席開轟

大谷此役再度以一棒、先發DH出賽，首局首打席對上落磯隊先發投手Ty Blach，大谷翔平相中143公里的伸卡球，一棒轟出中外野全壘打牆外，幫助道奇隊先馳得點。

大谷這發全壘打很多紀錄，不但是他生涯第192轟，只差8轟就可以達成200轟的里程碑，此外，這也是他個人首度在加入道奇隊後的首局首打席開轟全壘打，也是他個人生涯第7發首局首打席全壘打。

大谷打一棒感覺好　連續4場都有打點

大谷是從Mookie Betts17日對戰皇家，因觸身球造成左手骨裂，預計缺席6到8周後開始擔任開路先鋒位置，但是大谷打第一棒效果佳，目前連4戰都敲安，而且已經有2發全壘打出現。大谷近七場打擊率高達4成62，有4轟，9打點，並且連續5場敲安。

此外，大谷翔平生涯累積755支安打，超越日籍好手青木宣親，成為日本球員在大聯盟史上安打數排名第三，離松井秀喜的1253支安打，鈴木一朗的生涯3089支安打，都還有一段差距。

大谷翔平此役單場3打數1安打，首局開轟後，第二打席被保送，第三打席被三振出局，第四打席敲出中外野飛球被接殺，最後一打席則是被故意敬遠保送上壘。

道奇隊打線在4局上由Will Smith、「自由人」 Freddie Freeman連續「背靠背」開轟拉開差距，落磯隊8局下由Ryan McMahon開轟反擊，可惜還是以3:5落敗。道奇隊先發投手Gavin Stone主投5.1局失2分，被打4支安打狂飆7次三振下勝投。

道奇隊接下來將回到主場，出戰洛杉磯天使，台灣左投郭泓志將為這場比賽開球，大谷翔平也將迎戰老東家。


大谷翔平連4場敲安！追平青木宣親排日本第3　稱Betts缺陣影響大

大谷翔平雙安無用！Doyle敲再見高飛犧牲打　洛磯7：6氣走道奇

大谷翔平扮演頂級「核彈頭」！單場狂敲3安猛打賞　道奇9：5洛磯

大谷翔平領先！明星賽得票數已破百萬　洋基「法官」Judge人氣王

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載