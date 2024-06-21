大谷翔平21轟出爐手感火燙！重返國聯全壘打王　道奇5:3擊倒落磯

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大谷此役再度以一棒、先發DH出賽，首局首打席對上落磯隊先發投手Ty Blach，大谷翔平相中143公里的伸卡球，一棒轟出中外野全壘打牆外，幫助道奇隊先馳得點。
大谷這發全壘打很多紀錄，不但是他生涯第192轟，只差8轟就可以達成200轟的里程碑，此外，這也是他個人首度在加入道奇隊後的首局首打席開轟全壘打，也是他個人生涯第7發首局首打席全壘打。
大谷打一棒感覺好 連續4場都有打點
大谷是從Mookie Betts17日對戰皇家，因觸身球造成左手骨裂，預計缺席6到8周後開始擔任開路先鋒位置，但是大谷打第一棒效果佳，目前連4戰都敲安，而且已經有2發全壘打出現。大谷近七場打擊率高達4成62，有4轟，9打點，並且連續5場敲安。
此外，大谷翔平生涯累積755支安打，超越日籍好手青木宣親，成為日本球員在大聯盟史上安打數排名第三，離松井秀喜的1253支安打，鈴木一朗的生涯3089支安打，都還有一段差距。
大谷翔平此役單場3打數1安打，首局開轟後，第二打席被保送，第三打席被三振出局，第四打席敲出中外野飛球被接殺，最後一打席則是被故意敬遠保送上壘。
道奇隊打線在4局上由Will Smith、「自由人」 Freddie Freeman連續「背靠背」開轟拉開差距，落磯隊8局下由Ryan McMahon開轟反擊，可惜還是以3:5落敗。道奇隊先發投手Gavin Stone主投5.1局失2分，被打4支安打狂飆7次三振下勝投。
道奇隊接下來將回到主場，出戰洛杉磯天使，台灣左投郭泓志將為這場比賽開球，大谷翔平也將迎戰老東家。