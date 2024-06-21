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青鳥藍鷹對決！陳沂：現在的抗爭變得很高級　民進黨儼然民主退步

▲陳沂說，現在的街頭抗爭變得很高級。（圖／SWAG提供）
▲陳沂說，現在的街頭抗爭變得很高級。（圖／SWAG提供）

記者何哲欣／台北報導

立法院三讀通過國會改革相關法案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，立法院今（21）日將處理覆議案。立法院外也有挺綠的青鳥行動與挺藍的藍鷹聚集，互別苗頭。經常評論時事的網紅陳沂說，現在的抗爭變得很高級，民進黨早期的街頭運動，那些創黨元老去哪裡了？

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陳沂臉書連發兩篇說，「我以為街頭抗爭運動都是很艱辛的，要忍受日曬風吹雨淋和飢餓。但現在的抗爭變得很高級欸。還會供餐跟租大型水冷扇給你吹，聽說還有課金公嬤會幫你出旅館住宿費。想想如果失業沒事做的話，去青鳥其實不錯。有吃有喝又有拿，還可以打卡捍衛民主覺得潮。」

陳沂也說，以前沒有民主水冷扇民主便當和帳篷的年代，人們自動自發走向街頭，爭取各種自由。承受日曬風吹雨淋，還要冒著被抓走的風險，只為了讓我們能盡情說自己想說的話。在前人的努力下，解除了黨禁報禁，人民有了集會結社的自由。

陳沂說，野百合運動中，當時的總統李登輝親自與學生對話，解散了萬年國會。「我打從心底由衷敬佩民進黨那些創黨元老，沒有他們的犧牲奉獻，我們沒有辦法享有現在覺得理由當然的自由。而好多年的以後，那些創黨元老去哪裡了呢？」

陳沂感嘆，立院前院長水牛伯游錫堃不受重用，告老還鄉。前立委林濁水出來支持國會改革，成了綠營攻擊標的。「民進黨還是當年的民進黨嗎？曾經的民主進步，現在儼然是民主退步。」



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