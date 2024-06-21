中國南方暴雨！網傳福建災民拍片痛批：官媒拍完照、救災就停
中國南方多地近日暴雨，福建省、廣東省都傳出嚴重災情，有重災區災民20日拍片踢爆，當地救災工作在官媒前去拍完後就停擺了，引發熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
自白紙運動後，大量轉發中國內部爆料影片的旅義華僑「李老師不是你老師」（李穎），20日晚間在X平台分享一段影片，據悉是福建龍岩市武平縣中赤鎮的災民，當天上午拍攝的災區狀況，拍攝者在片中直接點出：「2024年6月20號，災後第4天，現在時間是（早上）8點多，我們現在這個位置是在鎮政府眼皮子底下……昨天那個央媒，還有各地的記者來拍完照，今天就停止（救災）工作了！」
該名災民說到氣頭上，怒斥：「不用幹啦！這就是救災？我們是重災區的重災區啊！他們就這樣來對待，現在政府啊，太過份了！我們裡頭完全沒辦法工作，室內全部都臭烘烘的！這樣的社會！這樣的世道！」
影片曝光後也讓不少觀眾感嘆：「很多官媒記者都不能算記者，而是編劇、導演」、「在這個國家，災民成了擺拍道具，救災成了作秀」。
中媒報導指出，16日起福建龍岩市武平縣遭遇破歷史極值特大暴雨，福建省氣象局評估，本輪強降水過程、暴雨範圍、最大日降水量、最大過程降水量、綜合强度等等，均已達極端事件強度；全縣多地發生山崩、內澇、電力中斷、通訊失聯，災情相當嚴重。