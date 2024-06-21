唐治平跟狗玩一半突問「要不要死」 抓便當店員工衣領冷嗆這句話
演員唐治平的母親3日被發現陳屍淡水住處頂樓，但唐治平疑似精神狀態不佳，始終不願承認那是自己的媽媽，拒絕簽署文件領回遺體，使得唐母的大體暫時冰存新北市立殯儀館。唐治平連日來狀況令人擔憂，日前又被目擊逗弄便當店養的寵物狗，卻突然問員工「要不要死」，還抓住對方衣領，冷冷地嗆「出來」，店家無奈之下只好報警。
記者楊穎軒／綜合報導
據《東森新聞》報導，唐治平18日晚間現身內湖某便當店，與店家飼養的黃金獵犬玩耍，員工認出是他，還告知狗的名字，怎料，唐治平玩到一半突然臉色大變，質問一名男員工：「要不要死？他要不要死？」店家對唐治平的問題毫無頭緒，唐治平接著要男員工「出來」，甚至出手抓住對方衣領，還把狗整隻抱走，店家認為他精神不穩，選擇報警處理。
唐治平經紀人昨（20）日發聲明表示，因為所有想幫忙唐治平的人都不是唐媽媽的血親，所以至今無法處置遺體，「治平現在最需要的不是空口白話的關心和看戲般的關注。想請大家如果有任何方法讓公司或友人可以合法的領走唐媽媽的遺體，或是協助治平就醫，公司跟友人都會很感謝。」
此外，經紀人透露，目前唐治平暫停全部的工作，希望大家能給他時間和空間調整好自己，而之前唐治平拍攝2部客串的戲劇，公司己經先墊付酬勞給他，「關於治平私人的相關事情，已經由他多年好友接手處理，公司這邊一樣會提供支援與協助。」