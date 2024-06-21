林書豪幫助新北國王奪PLG冠軍！中國球迷卻狠酸：水平比CBA差得多
台灣職籃P.LEAGUE+新北國王昨（20）日在當家後衛林書豪、林書緯兄弟檔發威下，終場以103:97在延長賽力退桃園璞園領航猿，拿下隊史首冠，賽後林書豪透露自己半月板軟骨裂開，雖然不說死，但這可能是他生涯最後一戰，林書豪要回到美國接受治療，再度評估是否繼續生涯，不過林書豪也的確完成他跟老弟的約定，一起跟他拿下PLG冠軍。即使新北國王今年遇到牧倫斯爆氣被開除，戴維斯涉嫌家暴被禁賽，以及楊敬敏私約女球迷風暴，新北國王還是拿下冠軍，對此，中國球迷也相當關注，有球迷寫下：「好厲害啊！有没有来CBA（中國職籃）的想法」，但也有球迷狠酸，表示PLG聯賽的水準不夠，「這只是台灣的一個聯賽，水平比CBA差得多。」
記者吳政紘/綜合報導
新北國王首冠 林書豪曾誤用醫療
新北國王連2年闖進總冠軍賽，今年在7戰4勝系列賽以4比1扳倒桃園璞園領航猿，成軍第3年，終於拿到隊史首冠，林書豪轉隊後就奪冠，還跟老弟拿下冠軍，今年他坦承身上傷不少，但也盡力打完整個球季以及東超聯賽。
林書豪賽後表示：「我現在半月板裂開，所以這是我G4沒打的原因，我需要回去好好治療，現在我有很多情緒，需要回去養傷，並和家人禱告做出決定。」
林書豪季中因為新北國王醫療疏失，賽季中曾誤用違規靜脈雷射（ILIB）治療爭議，被PLG懲處禁賽5場、罰款15萬元，這也對國王很傷。
不過林書豪順利克服這些傷勢，但在總冠軍賽半月板軟骨又裂開，讓他打打停停，所幸他在第五戰挺身而出，單場15分好表現，也幫國王隊奪冠。
賽後林書豪奪下冠軍，中國球迷也瘋傳林書豪奪冠消息，不少球迷表示：「好厲害啊，有沒有來CBA的想法」、「水平確實不怎麼樣但不知道為什麼觀感上要比CBA更激烈更好看」、「大哥，這只是台灣的一個聯賽啊，總共才6支球隊，本內特（Anthony Bennett）都能場均25分的聯賽，水平比cba差多了」等留言，不但認為林書豪表現還好而已，也順便酸了台灣職籃。