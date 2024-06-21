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最愛去日本玩「台灣人意外僅第3名」！輸給這2國家　中國對比驚呆

▲日本旅遊回溫，4月份造訪日本的外國旅客近兩百萬，登疫後高峰。（圖／取自Pixabay）
▲日本旅遊回溫，4月份造訪日本的外國旅客近兩百萬，登疫後高峰。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

日幣近年貶值帶動國際旅客遊日意願大增！尤其台灣人從以前至今，都非常喜歡到日本去遊玩，在疫情趨緩的這幾年，台灣遊日的人數更是一舉超車中國，根據交通部觀光署統計，2023年1至11月出國人數1074萬人中，去日本的就有383萬人，平均每3個人出國就有1人是要去日本，顯見日本在國人心中有多夯！不過，根據日本政府觀光局調查，按照旅客來源國的人數統計中，台灣意外只排在第3名，輸給中國以及南韓。

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根據日本國家旅遊局（JNTO）近日公布的最新旅遊統計數據顯示，5月份入境的國際旅客比去年同期大增60％，今年第一季觀光開銷也已經創下新高，高達1.75兆日圓（新台幣約3588億元）。

▲日本兵庫縣姬路市姬路城。（圖／記者郭俊暉攝，2023.01.26）
▲日本旅遊一直都是台灣人的最愛，去年的統計中，出國的3人之中，就有1人的目的地是日本。（圖／記者郭俊暉攝）
最愛到日本遊玩國家台灣只排第3！南韓創新高強勢奪冠

其中在國際旅客人數的統計列表當中，一共有23個觀光客來源國，5月份到訪日本第一名為南韓，大約有73萬8800人次（年增43.3%）；第二名則為中國，大約有54萬5400人次（較2019年疫情前減少27.9%）；第三名為台灣，大約有46萬6000人次（年增53.6%）。

值得一提的是，除了前三名的國家，23個國家中，有19國在5月份的統計中，造訪人次創下歷史新高，像是南韓、新加坡、加拿大等等，而印度則是創下單月新高，顯見國際旅客飛往日本遊玩的意願大幅提高，而曾經是日本最大宗國際旅客來源國的中國，目前觀光客還未完全回籠，目前僅屈居第二名的位置。

▲日本商店街招牌眾多，由於廣告模式的不同，日本通常以「最低價」招牌設計作為吸引顧客的模式。（示意圖／取自unsplash）
▲日本國家旅遊局統計，5月份到訪日本的國際旅客中，第一名為南韓，台灣則排在第三名。（示意圖／取自unsplash）
中國疫情前後遊日人數大銳減！前後對比比較

由於在疫情之後，出國條件限制等情況影響，中國昔日是日本國際旅客人數最多國家的寶座也拱手讓人，根據統計，2019年疫情前時，一整年中國有高達959萬餘人到日本遊玩觀光，不過在疫情之後一落千丈，雖然現在疫情已經趨緩，不過統計到2023年年中，中國僅剩下59萬人到日本旅遊，相差幅度非常驚人，已經不只腰斬而已。

隨著邊境開放加上日圓貶值，中國人也開始重回本旅遊的懷抱，這回在5月份的旅日觀光人數殺回第二名！日本國家旅遊局推測，5月到訪的外國遊客人數增長，主要是因為中國放五一勞動節長假與往返東南亞的航班及船班增加，帶動到訪遊客暴增，日本政府還需要找到平衡保護地方文化與滿足旅客需求的方法，才可達到持續發展旅遊業的目標。

▲日本清水寺是京都相當著名的景點。（圖/清水寺官網）
▲中國疫情前曾經是日本國際旅客人數最大宗，如今寶座目前拱手讓給南韓。（圖/清水寺官網）

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