最愛去日本玩「台灣人意外僅第3名」！輸給這2國家　中國對比驚呆

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最愛到日本遊玩國家台灣只排第3！南韓創新高強勢奪冠
其中在國際旅客人數的統計列表當中，一共有23個觀光客來源國，5月份到訪日本第一名為南韓，大約有73萬8800人次（年增43.3%）；第二名則為中國，大約有54萬5400人次（較2019年疫情前減少27.9%）；第三名為台灣，大約有46萬6000人次（年增53.6%）。
值得一提的是，除了前三名的國家，23個國家中，有19國在5月份的統計中，造訪人次創下歷史新高，像是南韓、新加坡、加拿大等等，而印度則是創下單月新高，顯見國際旅客飛往日本遊玩的意願大幅提高，而曾經是日本最大宗國際旅客來源國的中國，目前觀光客還未完全回籠，目前僅屈居第二名的位置。
中國疫情前後遊日人數大銳減！前後對比比較
由於在疫情之後，出國條件限制等情況影響，中國昔日是日本國際旅客人數最多國家的寶座也拱手讓人，根據統計，2019年疫情前時，一整年中國有高達959萬餘人到日本遊玩觀光，不過在疫情之後一落千丈，雖然現在疫情已經趨緩，不過統計到2023年年中，中國僅剩下59萬人到日本旅遊，相差幅度非常驚人，已經不只腰斬而已。
隨著邊境開放加上日圓貶值，中國人也開始重回本旅遊的懷抱，這回在5月份的旅日觀光人數殺回第二名！日本國家旅遊局推測，5月到訪的外國遊客人數增長，主要是因為中國放五一勞動節長假與往返東南亞的航班及船班增加，帶動到訪遊客暴增，日本政府還需要找到平衡保護地方文化與滿足旅客需求的方法，才可達到持續發展旅遊業的目標。