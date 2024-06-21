NBA／公牛雷霆驚天交易！Alex Caruso、Josh Giddey將互換東家

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根據美媒《ESPN》報導，透過這次交易，讓雷霆隊獲得了Alex Caruso這位聯盟最令人垂涎的綠葉球員之一。Caruso現年30歲，生涯曾在去年入選最佳防守第一隊，今年則是入選防守第二隊，是雷霆總經理Sam Presti長期以來就有在關注的球員，也是雷霆要挑戰再度成為西區頭號種子，所希望追求的球員。
至於公牛部分，報導則指出他們則是一直在尋找一名組織核心，希望能取代飽受傷勢困擾的Lonzo Ball，21歲Josh Giddey的擁有成為全明星的特質，且他的天花板還沒有到上限，而雷霆不太可能實現他的這一潛力，因為Giddey身邊有許多組織核心。公牛將為他提供控球機會，以及更多的傳球和得分自由。
都得到彼此需要 此交易可謂雙贏
不久前雷霆總經理Sam Presti才談到Josh Giddey，他說：「Josh Giddey現在才21歲，21歲就是會有起伏，而我非常尊重他的一點是他很強硬，心臟很大顆，Giddey從來不會要求球隊去適應他，他總是以他能做的任何方式去幫助球隊。在合適的時機，我們會和他坐下談談續約的事情，我們不是非要在休賽季就敲定任何決定，我們可以再等等。」
結果如今Josh Giddey確定將轉戰芝加哥，至於雷霆也得到了他們想要的Alex Caruso，這筆交易對於2隊來說可說是各取所需。Caruso本賽季替公牛出賽71場，場均能夠攻下10.1分、3.8籃板、3.5助攻，表現相當穩定及稱職。至於Giddey則是替雷霆出賽80場，場均貢獻12.3分、6.4籃板、4.8助攻，年僅21歲的他，表現還有機會更蛻變。