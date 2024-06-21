集體狀告迪士尼！要求搬家、園區項目卻取消 員工：房子都賣了
一份好的工作值得讓人舉家搬遷，但遇到下面這種情況，當事人著實會很嘔。近日有幾名員工集體起訴華特迪士尼，原因是公司將他們的工作崗位從加州轉移到佛羅里達州，但該園區項目後來卻取消了，這些人因此必須再回到加州以保住飯碗。然而，他們有的是賣掉原本的房子才得以跨州搬遷，現在不只買不回老家，還只能住到更小的房子。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，2021年，時任迪士尼執行長的查佩克（Bob Chapek），為了價值10億美元的諾納湖園區計畫（Lake Nona campus），宣布將2000個職位從加州遷至佛州，並明確表示「拒絕搬遷的員工將失去工作」；但2023年5月，執行長換成艾格（Bob Iger），該計劃就因為與佛州政府有法律、政治衝突而取消了，並迅速開始了重大成本削減行動。
起訴人指控，迪士尼歪曲、隱瞞有關諾納湖園區的真相，導致至少250名從加州搬到佛州的員工，遭受經濟和情感上的損害。原告之一的克魯茲（Maria De La Cruz）和方喬治（George Fong）聲稱，他們是賣掉原本在南加州、從長輩那裡繼承來的老家，改在佛州中部置產，結果卻是一場空。
為了保住迪士尼的工作，他們還是決定搬回加州，但因為迪士尼喊卡諾納湖園區後，導致附近房價大跌，他們在出售佛州的房子時因此遇到麻煩；設法搬回加州，又發現貸款利率和房價上漲的非常快，以至於他們只能負擔得起比以前更小的房子。
截至發稿時間為止，迪士尼尚未回覆外媒置評的請求，不過諾納湖當地的開發公司證實，迪士尼仍然擁有為新園區購買的土地，尚未透露後續要如何處理。