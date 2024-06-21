孫安佐經紀人否認毆警！他：瓦斯火槍為宣傳「拯救世界計畫」
藝人狄鶯、孫鵬的兒子孫安佐（改名孫健豪），近期因攜帶「瓦斯火槍」前往北市信義區夜店，引發社會關注，本月19日，北檢指揮北市刑大，搜索孫安佐與朱姓經紀人住處並約談，複訊後諭知孫安佐30萬元交保。而孫的經紀人朱翊銘，於警方搜索時傳出毆警事件，遭上銬逮捕，檢方複訊後，諭知朱翊銘3萬元交保、限制住居，但朱男交保後否認打警察，並稱「瓦斯火槍」是為了宣傳「拯救世界計畫」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，孫安佐與經紀人朱男，因攜帶「瓦斯火槍」引發輿論，檢警為調查釐清火槍是否具有危險性，19日前往2人住處搜索並約談，查扣火藥刀械等證物。而朱男遭搜索時，傳出情緒失控毆打員警，被依現行犯上銬壓制逮捕，朱男被移送時，一路大喊「非法執行搜索」等語。
檢方複訊後，諭知朱翊銘3萬元交保，限制住居。朱翊銘交保後指出，警方搜索時未出示搜索票，認為警方於法無據，聲請提審，又表示沒有毆打警察，強調僅是手掌與員警肩膀接觸，但提審遭法院駁回。朱翊銘表示，與孫安佐是在遊艇趴認識，認為孫安佐是個善良體貼、喜歡槍枝武器的人，強調拿瓦斯火槍是為了宣傳「拯救世界計畫」，之後會展示他們研發的武器，且絕對不會傷害他人。
※【NOWnews 今日新聞
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