未婚女CEO葉海洋「買精生雙胞胎」擁4子女！曝產子感動願望全實現
知名網紅、大陸未婚女CEO葉海洋在2017年赴美買精，用試管嬰兒方式，誕下5國混血女兒Doris，在2021年也是用同一位「精主」產下二女兒Hatti，去（2023）年9月她透露又到美國備孕，近日在社群平台上報喜，順利產下第三胎，並且還是一對男雙胞胎，她感嘆：「兒女雙全，夢想終於遇到了現實。」
記者林奕如／綜合報導
葉海洋白手起家，創立自己的美妝品牌，年紀輕輕就是富豪，她未婚買精生子舉動，引起不少爭議，但她沒有停過想法，近日又迎接第三胎誕生，她直呼：「這世界上有很多種幸福的方式，我感恩自己可以得到其一，兒女雙全。在18歲那年的願望全部實現，當陽光照進屋內，夢想終於遇到了現實，幸福在此刻全部具像化。這一生，媽媽走了很遠的路，遇到很多風景，但最美便是此刻。」
葉海洋用影片拍攝下生產時刻，還曝光大女兒Doris、二女兒Hatti一人抱著一個弟弟的美好瞬間，幸福擁有4子女，她也發文說：「OWEN是哥哥，OLSEN是弟弟。兩個姊姊已經選好了自己心儀的弟弟了。」而不少網友留言祝福「哇！雙胞胎」、「兩個孩子很幸福，投對胎了」、「未婚生子又如何，她很清楚知道如何營造自己人生，很有態度。」