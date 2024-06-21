2大神級蛋黃酥開賣時間公開！法朋6/24、7/10 陳耀訓7/2中午開槍
才剛過完端午節，緊接著是中秋節將到來，有「甜點界的香奈兒」的美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」，宣告今年再度推出備受矚目的蛋黃酥禮盒系列，將於6月24日正式開放企業大宗訂購，而7月10日將開放官網讓所有消費者都能搶購，9入售價920元。而每年開賣總秒殺的陳耀訓的蛋黃酥，也宣布將於7月2日的12:30開放預購，10入售價980元。
記者葉盛耀/綜合報導
「經典蛋黃酥禮盒」為「法朋」的明星商品，今年售價為9入920元，金黃酥皮包裹著香甜的豆沙和鹹香的蛋黃，有酥脆的口感與濃郁的餡料。而「法朋」今年還與星級餐飲品牌「欣葉」聯名推出「欣葉聯名雙饗禮盒」，禮盒內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆，售價960元，等於同時結合了「法朋」的高端甜點工藝與「欣葉」的傳統台灣美味。
除了蛋黃酥系列，法朋今年還推出了多款特色禮盒，像是「香檸鳳梨酥禮盒」、「經典鐵盒餅乾禮盒」等。「法朋」也因應即將到來的水蜜桃季，推出一系列水蜜桃甜點，像是結合新鮮水蜜桃與草莓，日式修多蛋糕夾層抹上OMU純生鮮奶油、水蜜桃醬和可爾必思塔的「水蜜桃果漾鮮奶油蛋糕」，還有使用新鮮水蜜桃、蜜桃果醬加上水蜜桃乳酪、原味乳酪的「水蜜桃炙燒乳酪」，都將於7月1日開放門市取貨與現場販售。
另外，每年開賣總是一顆難求的陳耀訓的蛋黃酥，也宣布將於7月2日的12:30開放預購，今年同樣僅有唯一銷售管道，即「拓元售票系統」，價格也比照往年，1盒10入售價980元。粉絲專頁「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery 」也公布注意事項，像是每人限購5盒，無宅配，僅能到店取貨，且一旦訂單成立，恕無法更改取貨日期，也不提供退訂。「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery 」並提醒，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。