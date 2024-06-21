保瑞再下一城！首收購美國無菌針劑廠　續拓展全球版圖

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此外，保瑞透露，該廠區除了已通過美國FDA的查廠，協助現有客戶在美國市場量產多項產品外，亦已取得包含日本、韓國、澳洲、俄羅斯等多國藥監機構的合規認證，未來可視客戶需求，拓展美國市場之外的全球版圖。
保瑞指出，針劑產能一直是保瑞為完整CDMO業務服務而積極尋找的市場機會，這次順利取得位於美國當地的針劑廠區，使得保瑞集團在已經擁有生產生技藥品無菌製劑原料藥的能力下，進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，為旗下持續深根大分子代工服務業務的保瑞生技增添競爭利基；可運用該針劑廠產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。
針對本次收購交易，保瑞集團董事長盛保熙表示，這次的策略併購再次地證明了保瑞對於永續成長策略及北美市場拓展的承諾與決心，也大幅地強化了保瑞在大分子代工業務上能為客戶提供的技術與服務。
盛保熙也說，「我們非常期待能與新加入的團隊攜手合作，有效運用該廠區特殊的製程技術與優異的服務品質持續地支持現有客戶的專案進度，並且同步開發更多新客戶需求。而這個廠區將是保瑞集團在全球的第10個藥廠據點，也代表保瑞集團朝全球CDMO代工業務與全球銷售業務之世界級佼佼者的目標邁出最重要的一步。」
保瑞分享，根據市場研究機構researchandmarkets資料，全球無菌針劑的市場需求持續成長，預計到2030年整體市場規模將可達到逾美金1兆元，年複合成長率約10.17%。而無菌針劑製程相關應用需求廣泛且持續增加，包含mRNA疫苗充填、GLP-1注射劑，甚至是ADC平台等。保瑞集團將持續投入強化此一廠區及相關製程的長期發展，而該廠區的所有員工也將加入保瑞集團，為集團旗下CDMO業務創造更多的價值。