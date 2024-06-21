民進黨將提釋憲？吳思瑤：覆議案仍是最重要課題、盼先馳得點
立法院會今（21）日將進行國會改革法案覆議表決，由於藍白在國會席次過半，立院否決覆議案問題不大，預計民進黨將會提釋憲。民進黨團幹事長吳思瑤表示，釋憲案民進黨團其實很早就積極在討論，不過現在最重要的課題還是覆議案，盼今天覆議案能讓他們先馳得點。民進黨秘書長林右昌則說，覆議案若未過，之後應該就是走釋憲的過程，不過還是尊重相關權力機關的決定。
記者王德蓉／綜合報導
吳思瑤今受訪表示，民進黨團的釋憲案其實很早就積極在討論，也如火如荼在進行，但是釋憲案畢竟是後續的手段和處置，現在全心全意還是在今天覆議案的行使，希望覆議案有正面的結果，擴權的惡法就會隨即失效，所以覆議案還是現在目前最重要的課題，釋憲案該準備就進行準備，不過希望釋憲案不用進行，就是希望今天的覆議案能讓他們先馳得點。
針對提釋憲案，林右昌則表示，會依照憲法規定的相關程序，之後應該就是走釋憲的過程，不過還是尊重相關權力機關的決定。國民黨和民眾黨在立法院是多數，實際上就是在立法院執政，不過從國民黨團總召傅崐萁赴中回來後，整個立法院就都亂了，過去順暢運作、在委員會理性討論、逐條審議法案，這些民主程序都不見了，看到的就是暴力進行議決，沒有民主程序，這是這陣子大家都看到的問題；他也強調，立法院外民團發起的「青鳥活動」，政黨沒有任何介入，且十萬人這麼大的規模，不是任何一個政黨可以運作的，這個大家應該都很清楚事實。