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歐國盃／Hjulmand踹超高難度「世界波」！助丹麥1：1逼和英格蘭

▲歐洲國家盃奪冠熱門英格蘭今（21）日台灣時間凌晨迎戰丹麥，未料坐擁眾多球星的英格蘭，此戰面對丹麥踢起來卻格外棘手，丹麥則靠著Morten Hjulmand的一記超高難度世界波，終場就以1：1逼平英格蘭。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲國家盃奪冠熱門英格蘭今（21）日台灣時間凌晨迎戰丹麥，未料坐擁眾多球星的英格蘭，此戰面對丹麥踢起來卻格外棘手，丹麥則靠著Morten Hjulmand的一記超高難度世界波，終場就以1：1逼平英格蘭。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024年歐洲國家盃奪冠熱門英格蘭今（21）日台灣時間凌晨迎戰丹麥，未料坐擁眾多球星的英格蘭，此戰面對丹麥踢起來卻格外棘手，儘管現效力於拜仁慕尼黑的一哥Harry Kane率先在比賽第18分鐘破門，但丹麥隨即在比賽第34分鐘，靠著一記超高難度的30碼外「世界波」也還以顏色，隨後下半場雙方都屢攻不下，終場2隊就以1：1握手言和，各自收下1分積分

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Kane幫英格蘭首開紀錄　但丹麥反擊隨即就來

本場比賽英格蘭在第18分鐘，靠著後衛Kyle Walker右路傳中，給到禁區的Harry Kane起腳機會，他則是穩穩把握住這球，將球踢進球門，英格蘭率先取得1：0領先。但丹麥的反擊來得很快，比賽第34分鐘，靠著Morten Hjulmand在禁區外起腳，直接將球轟進球門，這是一球超高難度的世界波，距離甚至超過30碼，幫助丹麥上半場結束將比分扳平為1：1。

比賽來到下半場，雙方屢屢發動攻勢，但最終卻也都屢攻不下，終場英格蘭與丹麥2隊本場比賽就以1：1握手言和，各自取得1分積分。目前英格蘭以4分積分暫時在C組排行龍頭，至於丹麥目前2分積分則與斯洛維尼亞暫時並列第二，小組賽最後一場英格蘭將要交手斯洛維尼亞，至於丹麥則將面對塞爾維亞。

英格蘭後防問題浮現　下戰必須盡快調整

英格蘭本屆歐國盃坐擁相當多明星球員，包含了一哥Harry Kane、20歲超級新星Jude Bellingham、本季在曼城表現相當出色的Phil Foden等人，都披上戰袍替英格蘭效力。但球隊的後防問題始終是英格蘭的罩門，儘管面對到丹麥這種實力差一截的隊伍，還是讓對手多次有攻門機會，禁區導腳也做得不夠確實，屢屢出現被對手截斷危機，也是英格蘭此戰未能搶勝關鍵。

談到對手球員打進高難度的世界波，英格蘭前鋒Ollie Watkins說到：「有時候，你不得不（對這樣的球）認輸，我坐在板凳席後面，這是一個令人難以置信的射門，打在門柱內側。公平地說，我們這場有時踢得很好，對手也是如此，最重要的是我們保持不敗。


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