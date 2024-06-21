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湖人相信JJ Redick是「對的人」！曾被譽為年輕版的Pat Riley

▲JJ Redick接手湖人隊，他過去沒有執教經驗，因此也被球迷受到關注。。（圖／美聯社／達志影像）
▲JJ Redick接手湖人隊，他過去沒有執教經驗，因此也被球迷受到關注。。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導指出，洛杉磯湖人開出一份4年3200萬美元（約新台幣10億）的合約，聘請JJ Redick擔任球隊主帥，湖人在進入後禪師時代後，一共經歷過5位總教練，但沒有一位教練能夠執教超過3年，而湖人內部卻相信Redick就是「對的人」，相信他能夠帶領湖人重返榮耀，甚至將他視為年輕版的「油頭教練」Pat Riley。「禪師」Phil Jackson離開湖人後，湖人一共經歷過6位總教練，分別是Mike Brown、Michael D’Antoni、Byron Scott、Luke Walton、Frank Vogel以及Darvin Ham，上述提到6位總教練執教湖人的時間，都不超過3季。

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沒有執教經驗　JJ Redick成為史上第五人

此外Redick也成為NBA歷史上第五位，沒有任何執教經驗，就接掌NBA球隊的菜鳥教練，前4位分別是Larry Bird、Doc Rivers、Mark Jackson、Jason Kidd，對於Redick上任後的第一件事情，就是要拉攏球員的心，建立起屬於自己的休息室文化，而當中「AD」Anthony Davis是關鍵人物。

Adrian Wojnarowski曾在報導中指中，AD不認為Redick是湖人主帥的最佳人選，他更傾向於James Borrego能夠接掌球隊，Borrego過往曾擔任過魔術隊和黃蜂隊總教練，生涯平均例行賽勝率僅有4成47，還沒有率隊晉級季後賽的紀錄，雖成績不理想，曾效力過鵜鶘的AD和Borrego有過短暫交集。

湖人高層則是對於Redick有著滿滿期待，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，39歲的Redick符合湖人尋找主帥的多個條件，他們認為Redick是年輕版的Pat Riley，期待Redick能夠成長為Erik Spoelstra等級的總教練，一個能夠塑造球隊文化並與球隊共同成長十年以上的教練。

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