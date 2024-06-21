中國零元旅行社強迫遊客購物！泰國官員怒批：有損國家形象

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泰國旅行社協會（ATTA）主席Sistiwat Chivarattanaporn 指出，中國旅行社利用泰國代理人壟斷中國遊客的做法令人震驚，而且比以前的「零團費旅遊」對該行業的危害更大。
他指出這些破壞市場行情的旅行團涉及利用泰國代理人，以極低的價格將中國旅行團帶到泰國，中國旅行社大降價恐造成泰國旅遊公司破產，並最終壟斷市場。而且一旦中國遊客抵達泰國，就會被迫購物，每人花費介於7萬至10萬泰銖（約台幣6.16萬至8.8萬），造成中國遊客對泰國產生不好的印象。
泰國旅行社協會主席認為這些旅行團嚴重損害泰國的旅遊形象，甚至比零團費旅遊還要嚴重，並對泰國旅行社造成巨大的困擾，如果政府不解決這個問題，泰國旅行社恐倒閉。他直言，這些由中國人策劃的旅行團採用激進的降價策略，「比我職業生涯中遇到的任何事情都要嚴重」。
泰國觀光暨體育部長伸薩（Sermsak Pongpanich）表示，外國旅行團的問題，類似於零團費旅行團，遊客只被帶到他們附屬的購物和餐飲場所，包括代理中國和俄羅斯等主要市場的旅行社，這確實是不合適的。
目前泰國已經成立聯合指揮中心解決與旅遊業務運作相關的問題，過去6個月泰國觀光局和聯合指揮中心已走遍各旅遊地區，查處了30多家涉嫌違法的旅行社。