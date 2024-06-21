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中國零元旅行社強迫遊客購物！泰國官員怒批：有損國家形象

▲泰國旅遊業復甦，中國零元旅遊團又死灰復燃。（示意圖／報系資料照）
▲泰國旅遊業復甦，中國零元旅遊團又死灰復燃。（示意圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國旅遊業復甦，觀光客人數蒸蒸日上，然而中國零元旅遊團又死灰復燃，每團強迫遊客在泰國購物的行為，引起泰國官員怒批「有損國家形象」，要求加強管制。

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根據泰國媒體《民族報》，這些旅行社以「零元旅遊團」為噱頭招募遊客，抵達泰國後又向遊客施壓，甚至強迫購物，每人花費介於7萬至10萬泰銖（約台幣6.16萬至8.8萬），損傷泰國旅遊業形象，並危及當地旅行社生計，目前泰國政府已成立聯合指揮中心解決相關問題。

泰國旅行社協會（ATTA）主席Sistiwat Chivarattanaporn 指出，中國旅行社利用泰國代理人壟斷中國遊客的做法令人震驚，而且比以前的「零團費旅遊」對該行業的危害更大。

他指出這些破壞市場行情的旅行團涉及利用泰國代理人，以極低的價格將中國旅行團帶到泰國，中國旅行社大降價恐造成泰國旅遊公司破產，並最終壟斷市場。而且一旦中國遊客抵達泰國，就會被迫購物，每人花費介於7萬至10萬泰銖（約台幣6.16萬至8.8萬），造成中國遊客對泰國產生不好的印象。

泰國旅行社協會主席認為這些旅行團嚴重損害泰國的旅遊形象，甚至比零團費旅遊還要嚴重，並對泰國旅行社造成巨大的困擾，如果政府不解決這個問題，泰國旅行社恐倒閉。他直言，這些由中國人策劃的旅行團採用激進的降價策略，「比我職業生涯中遇到的任何事情都要嚴重」。

泰國觀光暨體育部長伸薩（Sermsak Pongpanich）表示，外國旅行團的問題，類似於零團費旅行團，遊客只被帶到他們附屬的購物和餐飲場所，包括代理中國和俄羅斯等主要市場的旅行社，這確實是不合適的。

目前泰國已經成立聯合指揮中心解決與旅遊業務運作相關的問題，過去6個月泰國觀光局和聯合指揮中心已走遍各旅遊地區，查處了30多家涉嫌違法的旅行社。

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