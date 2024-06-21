看清楚！覆議案投票要這麼投 藍白立委只要6人投錯或跑票就逆轉
立法院三讀通過國會改革相關法案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，立法院今（21）日將處理覆議案。因覆議案是針對《立院職權行使法》與《刑法》兩法律案的修正案，所以每名立委有兩張選票，一張黃色、一張粉紅色，今天的投票採記名投票，每張選票也都會有立委的名字。
記者何哲欣／台北報導
至於要怎麼投票？藍白立委的主張是維持原決議、支持目前的國會改革修法，「反對」覆議案，綠委的主張是反對目前的國會改革修法、「贊成」覆議。立院議事處怕立委投錯，也把選項寫得很清楚，其一是「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，另一選項為，「反對維持本院決議，即贊成覆議案」。避免朝野立委搞不清楚，覆議案到底要投贊成還是反對。
根據《憲法》增修條文規定，覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。立法院現有113席立委，因採記名投票，院長韓國瑜也會投票。國民黨加親藍立委54席，再加上民眾黨8席，合計62席，民進黨立委51席，差距11票，但若藍白6人跑票或投錯，局勢立刻逆轉，所以投票仍須謹慎。
立法院院會今仍有報告事項，預計將近11點時，才會開始覆議案的投票。預計最晚在12點半前，覆議案就會有結果。