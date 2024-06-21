「法官」Judge本季第27轟！全壘打大聯盟第一　金鶯17:5慘電洋基

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Luis Gil在本場比賽前奪下9勝，狀態火熱，但本場比賽遭到金鶯狙擊，首局被Ryan O'Hearn敲安掉一分，2局上半先被Cedric Mullins掃出3分砲，再被Ryan Mountcastle敲出二壘安打，隨後控球不穩投出觸身球再掉一分，在2局上半狂丟6分，也讓Luis Gil提前退場。
Gleyber Torres在3局下半敲出陽春砲，替洋基追回一分，Aaron Judge在3局下半也貢獻一發陽春砲，但還是無法抵擋金鶯打線，洋基本場比賽也提早啟動牛棚，連捕手Jose Trevino也上場投球，除了Tommy Kahnle沒有失分外，其餘投手包含Jose Trevino都有失分紀錄。
金鶯本場比賽，Cedric Mullins、Austin Hays各貢獻一發兩分彈，Anthony Santander敲出一發3分砲，Ryan Mountcastle3安4打點。
洋基方面Aaron Judge敲出本季第27轟，目前仍獨居大聯盟全壘打王，Luis Gil1.1局被敲8安包含1轟，失掉7分都是自責分，賽後防禦率上漲至2.77，也讓洋基本季連76場先發投手至少投4局的紀錄中斷。