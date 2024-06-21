桌球／林昀儒打不贏中國名將王楚欽？老大哥莊智淵挺身、霸氣回應

「法官」Judge本季第27轟！全壘打大聯盟第一　金鶯17:5慘電洋基

▲Aaron Judge今天傷癒歸隊，全場貢獻2安3打點，包含一發兩分砲，目前以27轟獨居大聯盟全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
▲Aaron Judge今天傷癒歸隊，全場貢獻2安3打點，包含一發兩分砲，目前以27轟獨居大聯盟全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Aaron Judge又開轟了！MLB美國職棒紐約洋基隊今（21）日主場對上巴爾的摩金鶯，洋基推出Luis Gil先發，Gil本場比賽僅投1.1局就被掃出8支安打狂丟7分，寫下生涯最慘一戰，金鶯全場掃出19安，其中包含3發全壘打，終場金鶯以17:5擊敗洋基，洋基近7戰吞5敗，目前雖以51勝26敗居美聯東區龍頭，但和排名第二的金鶯僅差0.5場勝差。此外，洋基主力戰將「法官」Aaron Judge，今天傷癒歸隊，全場貢獻2安3打點，包含一發兩分砲，目前以27轟獨居大聯盟全壘打王。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Luis Gil被打爆　Aaron Judge傷癒開轟

Luis Gil在本場比賽前奪下9勝，狀態火熱，但本場比賽遭到金鶯狙擊，首局被Ryan O'Hearn敲安掉一分，2局上半先被Cedric Mullins掃出3分砲，再被Ryan Mountcastle敲出二壘安打，隨後控球不穩投出觸身球再掉一分，在2局上半狂丟6分，也讓Luis Gil提前退場。

Gleyber Torres在3局下半敲出陽春砲，替洋基追回一分，Aaron Judge在3局下半也貢獻一發陽春砲，但還是無法抵擋金鶯打線，洋基本場比賽也提早啟動牛棚，連捕手Jose Trevino也上場投球，除了Tommy Kahnle沒有失分外，其餘投手包含Jose Trevino都有失分紀錄。

金鶯本場比賽，Cedric Mullins、Austin Hays各貢獻一發兩分彈，Anthony Santander敲出一發3分砲，Ryan Mountcastle3安4打點。

洋基方面Aaron Judge敲出本季第27轟，目前仍獨居大聯盟全壘打王，Luis Gil1.1局被敲8安包含1轟，失掉7分都是自責分，賽後防禦率上漲至2.77，也讓洋基本季連76場先發投手至少投4局的紀錄中斷。


影／洋基「法官」Judge遭151公里火球砸傷　左手腕不適提前退場

大谷翔平領先！明星賽得票數已破百萬　洋基「法官」Judge人氣王

為何讓近6戰打擊率高達5成的Judge休兵？洋基主帥親曝內心想法

道奇11：3再退洋基！大谷翔平敲安帶打點助陣　Judge雙響炮惜無用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代