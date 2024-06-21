陳妍希遭爆婚姻破裂！網挖近照1關鍵細節：感覺兩人還是很穩定的
藝人陳妍希近日遭爆料老公陳曉已經提出離婚，甚至表示就算是淨身出戶也還是要離婚，之後便換掉手機號碼，陳妍希如果要聯繫老公，得透過第三人才找得到他，後續狗仔跟拍了兩人半年，都沒拍到夫妻同框，引起各界高度關注。不過，有中國百萬博主在微博上貼出陳妍希近日出席活動的照片，發現她依然還戴著婚戒，而網友們也發現陳妍希在16日貼出跟容祖兒的合照，也有戴著婚戒，掀起熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
中國百萬博主「娛樂扒少」近日在微博發文，貼出陳妍希跟中國主持人撒貝寧在江西參加活動的照片，並指出陳妍希當時手上還戴著婚戒。據悉，陳妍希是在6月10日去參加這場活動的。而在陳妍希的微博中，也有網友發現她在6月16日發文祝福香港女歌手容祖兒生日快樂時，曬出的合照中依然也是戴著婚戒。
不少網友看到陳妍希手上始終戴著婚戒，紛紛留言表示：「她跟陳曉的微博IP也都還在浙江，感覺兩人還是很穩定的」、「他們好像每年都會有離婚謠言，每次都是沒有實錘的造謠，真是讓人無語」、「再造謠就是不禮貌了」、「如果是假的，就出來闢謠。如果是真的，果斷離婚我也支持」、「別再造謠了，人家沒要離婚都被你們搞得好像已經離婚一樣」、「陳曉從來就沒有站出來說過兩句，要是真離婚也應該是陳妍希提出才行」、「希望你們不是真的要離婚」、「為什麼兩人都不出來闢謠呢？粉絲們都好擔心你們呀。」