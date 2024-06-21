卓內閣就任滿月網路聲量出爐！「這部長」負面聲量居冠遠超第二名
總統賴清德與行政院長卓榮泰上任滿月，這一個月內，政壇經歷國會改革法案三讀，行政院提出覆議案，此外也歷經中國環台軍演、賴清德在黃埔建校百年致詞強調「中華民國是黃埔正統」等重要政治事件，均引發社會高度矚目。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集閣員們在過去一個月以來的網路聲量與網路好感度，並按照總聲量高低統計出「部會首長網路聲量排行榜」，國防部長顧立雄負面聲量居冠，而且遠超第2名近3倍。
記者王德蓉／綜合報導
《TPOC台灣議題研究中心》網路數據調查結果顯示，顧立雄上任後頻頻回應國安議題，且推動改革，包括取消官兵休假回報、傳統刺槍術，還宣布陸官校慶「不再踢正步」，也引發正反熱議，使得他的總體聲量較其他閣員同僚出色許多。顧立雄共獲得46121萬多則聲量，總聲量遠超於其他閣員，然而負面聲量也居冠，有14022則，高出負面聲量次高的外交部長林佳龍的5029則近3倍，好感度約0.46。
網路聲量第二名為外交部長林佳龍，他過去一個月創造超過15801則聲量，好感度約0.44，負面聲量略高於正面聲量；第三為經濟部長郭智輝，頻頻因為發言受黨內砲火猛烈攻擊，好感度約0.44，總聲量超過15141則；第四名為海委會主委管碧玲，獲得8400多則網路聲量，好感度僅0.27；第五名內政部長劉世芳，劉世芳獲得7500多則網路聲量，好感度為0.31。