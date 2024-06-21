林全能退休！產發署署長連錦漳陞任經濟部次長 主掌淨零轉型
經濟部宣布，行政院長卓榮泰已核定經濟部常務次長將由產發署長連錦漳升任，未來將協助督導經濟部各項跨領域業務，主要聚焦再生能源、綠電交易、穩定供電，以及協助產業邁向淨零轉型等4大面向。
記者鄭妤安/台北報導
經濟部常務次長林全能於6月15日退休後，所遺職缺已由卓榮泰核定，將由原經濟部產業發展署署長連錦漳陞任。連錦漳從經濟部基層做起，同時歷任各項產業推動、科技發展職務，自今年年初開始，就已有接任經濟部常次的消息傳出，日前也有媒體向其問及此事，當時連錦漳否認表示，產發署業務繁忙，稱自己「泥菩薩過江」。
如今連錦漳確定升任，經濟部長郭智輝希望借重他的執行力，還有橫跨工業局、政院科技會報，以及標檢局的跨界長才，協助督導經濟部各項跨領域業務，尤其在推動再生能源、推動綠電交易、確保穩定供電，以及協助產業邁向2050淨零轉型面向上，皆需借助錦漳的長才，持續推動衝刺。
連錦漳現年61歲，國立台灣大學森林系碩、博士，曾任經濟部工業局組長、主任秘書、副局長、行政院科技會報辦公室參事兼任副執行秘書、經濟部標準檢驗局局長、工業局局長等職務，並因應經濟部於民國112年9月26日組織調整，擔任產業發展署署長職務，職務歷練完整。