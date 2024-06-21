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夏至飆36°C極端高溫！防午後大雷雨　熱帶擾動發展「恐生成颱風」

▲今（21）日起到週末（23日）要特別注意高溫、炎熱的情況，高溫上看攝氏36度，午後有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（21）日起到週末（23日）要特別注意高溫、炎熱的情況，高溫上看攝氏36度，午後有短暫陣雨或雷雨機會。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（21日）夏至起到週末（23日）要特別注意高溫、炎熱的情況，高溫上看攝氏36度，午後有短暫陣雨或雷雨機會。下週一、下週二（24至25日），在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，也不排除有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會。

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根據天氣風險分析師吳聖宇指出，今起到週末期間（21日至23日）都是要特別注意高溫、炎熱的情況，預報資料來看，各地高溫可能來到攝氏33至35度，局部區域會有36度或以上的極端高溫機會，外出活動的話，防曬、防中暑的準備一定要做好，或是盡可能待在室內，避免熱傷害的情況發生。

中央氣象署今早發布高溫特報，今（21）日中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，有出現攝氏36度高溫機會。

▲中央氣象署今早發布高溫特報，今（21）日中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署今早發布高溫特報，今（21）日中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。（圖／中央氣象署提供）
今（21）日以及明後天週末（22至23日）是一個典型的夏季天氣型態，上午大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨的機會。

雖然預報資料來看降雨有越來越少，越來越往山區縮減的趨勢，但是熱對流的發展有時候還是會旺盛一些，因此某些單點仍可能出現短時較大的雨勢，提醒大家要注意午後的天氣變化，尤其是到山區、溪流邊活動的朋友務必要特別小心。

▲（圖／中央氣象署）
▲今（21）日以及明後天週末（22至23日）是一個典型的夏季天氣型態，上午大致為多雲到晴，午後留意雷雨或陣雨。（圖／中央氣象署提供）
下週一、二（24至25日），在南海西側一帶可能會有熱帶擾動逐漸發展，也不排除有形成熱帶性低氣壓或輕度颱風的機會，但是因為高壓的引導，這個擾動發展起來之後會往海南島方向移動，影響台灣機會低，但有可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，同時讓台灣上空午後熱對流發展變得比較旺盛一點，先提醒大家要留意下週初的天氣變化情況。

下週三（26日）之後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，太平洋高壓再度增強，天氣也將恢復穩定的夏季型態，午後雷雨減少，以山區的降雨為主。溫度持續炎熱，整體溫度偏高的情況短時間內都不會有明顯改變，甚至有可能比這個禮拜的溫度還會再更高一些，持續高溫炎熱的情況也要提醒大家特別留意。

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