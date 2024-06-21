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台灣國際催化研討會談淨零碳排　台科大副教授葉旻鑫獲優秀青年獎

▲台科大化工系葉旻鑫副教授（右）獲頒「優秀青年獎」，圖左為台灣觸媒學會鄭淑芬理事長。（圖／台科大提供）
▲台科大化工系葉旻鑫副教授（右）獲頒「優秀青年獎」，圖左為台灣觸媒學會鄭淑芬理事長。（圖／台科大提供）

記者林則澄／台北報導

台灣科技大學、台灣觸媒學會最近攜手主辦「2024台灣國際催化研討會」，並以「催化邁向永續」主題聚焦談論「淨零碳排」，長期致力永續能源的副教授葉旻鑫獲頒「優秀青年獎」，鼓勵未滿40歲青年學者致力催化相關研發。

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台科大表示，6月19日至21日與台灣觸媒學會主辦「2024台灣國際催化研討會」，針對「催化邁向永續」主題推出8大面向、4場大會演講、16場主題演講以及49場邀請演講，另有「工業論壇」、「學生英文口頭簡報競賽」、「學生海報簡報競賽」等活動。

大會主席、國家講座教授黃炳照致詞表示，淨零就像是大革命浪潮，不論任何產業都將迎來無限挑戰，大家除了需要理解這份挑戰，也要盡早洞悉、準備未來，建構優質的競爭力。

至於「工業論壇」則以「淨零碳排」主題，台灣中油董事長李順欽擔任主持，邀請中鋼組長郭丁彰、台灣中油執行長黃三泰，以及台電副研究員、博士楊明偉，還有德國巴斯夫公司（BASF）協理蔡佳偉，針對淨零碳排規劃、經驗進行分享。

李順欽表示，化工是將不值錢轉化成為值錢，借助觸媒後可降低反應溫度以及壓力，進而減少碳排放量，台灣中油對於「淨零碳排」從計畫變行動的3大方向，就是優油-石化高值化，提煉高附加價值材料，以及減碳-節流，例如捕捉碳技術開發、碳封存技術，還有潔能-開發零碳能源。

▲台灣中油董事長李順欽，主持台灣國際催化研討會的工業論壇，聚焦談論淨零碳排。（圖／台科大提供）
▲台灣中油董事長李順欽，主持台灣國際催化研討會的工業論壇，聚焦談論淨零碳排。（圖／台科大提供）
另外，台灣觸媒學會頒發「傑出論文獎」、「優秀青年獎」，其中清華大學化工系教授周鶴修、助理教授楊東翰獲得「傑出論文獎」，台灣科技大學化工系副教授葉旻鑫榮膺每年僅有1個名額的「優秀青年獎」。

葉旻鑫長期針對永續能源3大議題發展研究，包括如何有效收集永續能源、如何妥善儲存永續能源以及如何聰明使用永續能源，至今發表104篇SCI論文，共被引用7865次，去年獲得「台灣化學感測器科技協會」傑出論文獎、「中華民國界面科學學會」優秀年輕學者以及「台灣化學工程學會」李長榮學術研究傑出青年教授獎等殊榮。

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