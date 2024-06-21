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被威脅「敢幫以色列就一起打」！歐洲小國恐成真主黨攻擊目標？

▲位於地中海的歐洲小國賽普勒斯，近日捲入以色列和黎巴嫩真主黨的衝突。圖為賽普勒斯國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於地中海的歐洲小國賽普勒斯，近日捲入以色列和黎巴嫩真主黨的衝突。圖為賽普勒斯國旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）的戰爭尚未落幕，與黎巴嫩真主黨的邊境衝突也持續惡化。真主黨19日還威脅位於地中海的歐洲小國賽普勒斯，以黎開戰後若膽敢幫助以色列，向以色列軍隊開放其機場和基地的話，「自己也會成為戰爭的一部分」。

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綜合《CNN》、《半島電視台》等外媒報導，雖然不少專家都認為，以色列和真主黨之間不太可能爆發全面戰爭，但若涉及塞普勒斯，以哈衝突的層面恐將更複雜，畢竟賽普勒斯是歐盟成員，它與以色列的關係也因此成為外界關注的焦點。

塞普勒斯的地理位置重要性

塞普勒斯是東地中海的一個島嶼，分為南北賽普勒斯2個政權，分別由希臘和土耳其支持，位於中東和南歐之間的地緣政治斷層線，在地理上，離中東衝突比歐洲權力中心更近。而黎巴嫩真主黨針對的，主要是普遍得到國際承認的南賽普勒斯政權。

賽普勒斯是聯合國及歐盟的成員國，但不是北大西洋公約組織（NATO）的一員。

塞普勒斯與以色列的關係？

塞普勒斯與以色列之間的外交關係始於1960 年，但直到1994 年才在特拉維夫開設大使館。隨著以色列開始轉向東地中海尋求經濟夥伴，特別是該地區發現天然氣之後，2國關係在1990年代末、2000年代有所回升。以色列也將賽普勒斯視為區域安全的夥伴，特別是來自土耳其和伊朗的威脅。

近年來，以色列會在賽普勒斯訓練其軍隊，以應對與真主黨可能爆發的戰爭，據悉是因為賽普勒斯的地形與黎巴嫩相似。

塞普勒斯在加薩戰爭中扮演什麼角色？

該國並不認為自己有捲入以哈衝突，只是致力於為加薩提供人道援助。賽普勒斯總統赫里斯托杜利德斯（Nikos Christodoulides）聲稱，賽普勒斯在這方面不僅得到了阿拉伯世界的認可，也得到了整個國際社會的認可，並在真主黨發出上述言論後宣布保持中立，不捲入任何戰爭。

賽普勒斯曾數度譴責以色列和哈馬斯雙方，因實施不當攻擊而造成平民傷亡。而且塞普勒斯雖傳統上允許以色列使用其領空，進行空中演習，但不包含衝突期間。

塞浦路斯更深入衝突的可能性有多大？

儘管黎巴嫩真主黨反對以色列使用賽普勒斯基地，有專家也認為這種情況將「有效將加薩戰爭擴大到歐盟」。然而，不少分析師都認為，以色列和真主黨的衝突不太可能爆發為全面戰爭，因為雙方其實都不希望衝突真的升級。

倫敦查塔姆研究所的中東、北非計畫研究員哈提卜（Lina Khatib）認為，以色列和真主黨制定軍事計劃來應對潛在的升級，這是正常的，但就目前情況而言，以色列和真主黨都不會從全面戰爭中受益，真主黨知道與以色列的戰爭，將對黎巴嫩造成「毀滅性打擊」，黎巴嫩民眾也不樂見這種情況。

真主黨這麼說是為了嚇唬賽普勒斯嗎？

有分析認為，真主黨的演說不排除是心理戰的一部分，旨在向對手發出明確訊息，即以色列擴大戰爭範圍、攻擊黎巴嫩的任何企圖，都會對以色列的盟友-特別是地區盟友產生重大影響，這或許會導致歐盟向以色列施壓，要求不要擴大與黎巴嫩的戰鬥範圍。

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