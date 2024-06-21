韓國瑜滿意度「倒數第三」他奪冠 媒體人曝玄機喊：很怪！
新台灣國策智庫針對總統賴清德與行政院長卓榮泰內閣進行民調並於今（20）日公布，其中立法院長與閣員滿意度部分，民調最高為外交部長林佳龍55.3％，而立法院長韓國瑜則是以44.1％排名倒數第三。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，閣員民調為何韓國瑜包含在裡面？針對林佳龍滿意度居冠，媒體人謝寒冰認為，是因為這個月幾乎沒有聽到任何外交的新聞 ，所以才得第一。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚在20日在政論節目《新聞大白話》中表示，韓國瑜是立法院長，他無法理解做閣員民調，為什麼韓國瑜會在裡面？謝寒冰也認為，凱達格蘭基金會執行長陳致中做這個民調很怪，在所有部長摻一個韓國瑜，那怎不把陳菊也加進去？謝寒冰也指出，林佳龍之所以得第一，是因為這個月幾乎沒有聽到任何外交的新聞 ，他坦言，真的不知道林佳龍最近在幹嘛，所以這樣是蠻正常的。前立委郭正亮則跳出來說，「沒新聞就是好新聞」 。
該民調調查對象為戶籍在台22縣市，年滿20歲一般民眾，調查方式為市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。時間本月15日至16日，共完成1089份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點。