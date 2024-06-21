被爆料婚變陳曉首露面！陳妍希開機照流出 演失婚女戀小19歲鮮肉
陳妍希和陳曉合作2014年版《神雕俠侶》定情，結婚後育有一子，她重心也逐漸移往大陸發展，近日微博上瘋傳「雙陳8年婚變」，目前雙方還未出面回應。陳妍希懶理這些傳聞，今（21）日照樣出席新戲《狙擊蝴蝶》開鏡，將搭配小19歲的鮮肉周柯宇上演姐弟戀，巧的是，女主角在原著中設定是失婚女，跟時事秒搭上。
記者林奕如／綜合報導
陳妍希今在微博官宣新戲宣傳照，該劇改編自七寶酥同名小說《狙擊蝴蝶》，由黃天仁執導，講述女主角「岑矜」因離婚陷入人生低谷時，接到了曾經資助過的鄉村少年「 李霧」的求助電話，她把男方接到城市生活，男方考上大學後告白，女方沒有接受，直到6年後職場上再次重逢相戀。
該戲今日正式開機，網上曝光現場影片，陳妍希身材保養得宜，看不出實際年齡，垂墜長耳環細心打扮，站在一旁的是22歲周柯宇，是選秀節目《創造營2021》出身，後來以男團BEST及INTO1成員出道，他身高188公分，兩人形成最萌身高差。新戲才剛開拍，就已經備受關注有話題。
雙陳結婚8年爆出婚變，大陸狗仔「推理君江小宴」開直播爆料，陳曉自去年底就放話淨身出戶也要離婚陳妍希，並且被網友挖出他和陳妍希同台出席活動，全程沒有笑容，完全沒看老婆一眼，而陳妍希也曾在節目上透露，老公陳曉結婚前後差很多，婚後再也沒有收過生日禮物了。