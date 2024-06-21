川拜對決再上演？NOWnews美國總統大選專頁上線 全方位掌握脈動
2024年美國總統大選即將於11月5日登場，若無意外，此次選舉將會由現任總統拜登（Joe Biden）對上前任總統川普，全球的目光再次聚焦在這場牽動世界局勢的重要選舉。為了讓讀者能夠更全面地了解大選過程及其背後的影響，《NOWnews今日新聞》推出「美國總統大選」專頁，從6月21日起正式上線，迅速掌握最核心的資訊。
國際中心徐筱晴／綜合報導
美國總統大選不僅僅是美國國內的政治事件，更是一場影響全球的盛事。作為世界上最具影響力的國家，美國的政策走向和領導者的更替，將直接影響到全球經濟、外交、安全等各個領域。無論是美中貿易戰、全球氣候變遷議題，還是各種國際衝突，美國總統的決策都可能對世界各地產生深遠的影響。
為了更好地了解即將到來的美國總統大選，《NOWnews今日新聞》推出美國總統大選專頁，詳細解析選舉制度、選舉流程以及候選人背景，並列出選戰重要節點和時間表，使關鍵時刻不被錯過，專頁回顧美國歷史上各位總統的政績與影響，以了解美國政治的演變。
美國總統大選專頁：https://www.nownews.com/2024uselection/