台積電最後一盤爆4481張買單拉回平盤　台股收在最高點23406點

AI帶頭衝！基金定期定額扣款大增14%　前10名曝光

▲根據統計，今年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億，增幅14.45%，且幾乎都來自台股和海外股票型基金。（圖／NOWnews 資料照片）
▲根據統計，今年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億，增幅14.45%，且幾乎都來自台股和海外股票型基金。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

AI爆發性成長，科技股帶動全球股市呈現多頭格局，並以台股表現相對強勢。截至6月19日，今年來加權指數漲幅達到29.44%。股市行情熱絡，吸引長線投資人加碼強勢市場。根據投信投顧公會統計至5月底數據，今年來全體投信基金定期定額扣款金額增加5.69億至45.06億，增幅14.45%，且幾乎都來自台股和海外股票型基金，今年來定期定額金額分別增加3.57和1.39億。

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個別基金方面，今年來定期定額扣款增額前10名，統一投信有3檔基金上榜，橫跨台股科技股、全球科技股及台股高股息領域，也是入榜檔數最多的基金公司。扣款金額增加最多的是統一奔騰基金，今年來定期定額扣款大增4137萬，增幅達到33.42%，5月單月定期定額金額達到1.65億，為極少數單月定期定額金額達到億元的基金。

第二名是統一全球新科技基金，今年來定期定額金額增加2758萬，增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7039萬，為長線投資人最愛的海外股票型基金。另外，成立未滿一年的統一台灣高息優選基金，累積級別今年來定期定額金額增加2013萬，若加上月配級別，5月單月定期定額金額也有5537萬，未來有望持續成長。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，整體股市短線漲多震盪加劇，若出現回檔可望創造後續更多上漲空間。目前經濟基本面和資金面持續向好，企業獲利持續上修且金融狀況穩定，後續市場關注焦點將落在聯準會降息後經濟狀況、製造業和服務業PMI能否回升至榮枯水準線以上。產業面來說，雖然標普500指數評價已來到相對高位，但以科技股為主的那指，受惠AI獲利成長幅度較大，評價仍處於合理位階。

郭智偉表示，AI仍是最具成長性的投資主軸，下半年台積電CoWos產能有望補足AI晶片供給缺口，使AI伺服器進入高速出貨階段，加上美國雲端服務大廠紛紛加大硬體設備投資，相關廠商營收將有飛躍性成長。隨著GPU算力疊代更新，目前半導體庫存水位偏低，產業景氣的上升循環可望延續至明年。

▲今年來定期定額扣款增額前十大基金（資料來源／投信投顧公會，統一投信）
▲今年來定期定額扣款增額前十大基金（資料來源／投信投顧公會，統一投信）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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