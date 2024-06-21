AI帶頭衝！基金定期定額扣款大增14%　前10名曝光

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第二名是統一全球新科技基金，今年來定期定額金額增加2758萬，增幅高達64.4%。這檔基金5月單月定期定額金額7039萬，為長線投資人最愛的海外股票型基金。另外，成立未滿一年的統一台灣高息優選基金，累積級別今年來定期定額金額增加2013萬，若加上月配級別，5月單月定期定額金額也有5537萬，未來有望持續成長。
統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，整體股市短線漲多震盪加劇，若出現回檔可望創造後續更多上漲空間。目前經濟基本面和資金面持續向好，企業獲利持續上修且金融狀況穩定，後續市場關注焦點將落在聯準會降息後經濟狀況、製造業和服務業PMI能否回升至榮枯水準線以上。產業面來說，雖然標普500指數評價已來到相對高位，但以科技股為主的那指，受惠AI獲利成長幅度較大，評價仍處於合理位階。
郭智偉表示，AI仍是最具成長性的投資主軸，下半年台積電CoWos產能有望補足AI晶片供給缺口，使AI伺服器進入高速出貨階段，加上美國雲端服務大廠紛紛加大硬體設備投資，相關廠商營收將有飛躍性成長。隨著GPU算力疊代更新，目前半導體庫存水位偏低，產業景氣的上升循環可望延續至明年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。