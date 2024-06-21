唐綺陽：2024下半年變數更多！這3個月最精彩 柯佳嬿留言求救
2024年已經過一半，回顧前半年引起社會動盪的事件，朝野立委為國會改革法案相互對立、台中捷運發生隨機殺人案、新冠肺炎第6波疫情來勢洶洶、全台發生多起博愛座爭議等。星座專家唐綺陽昨（20）日發文表示，下半年的變數將會更多，也更難預測，「7到9月尤其精采。」連柯佳嬿也發聲求助。
記者楊穎軒／綜合報導
唐綺陽指出，緊接著到來的2024下半年，變數更多也更難預測，「可能會在意想不到的地方幸運，也可能在以為安全的地方出事」，提醒「好事未必是禮物，壞事卻可能帶來好的成長」，直言下半年就是如此無厘頭，且充滿命運性，尤其是7月到9月特別明顯。
對此，唐綺陽進一步解釋，因為土、海、天、冥陸續逆行，還有兩次水逆等，這些星象變化都讓2024上半年、下半年氛圍大不相同，另外，最近有不少人身體出狀況，心情難免低潮，她說這是很正常的現象，而我們的確也在「調整體質中」。
貼文一發布，柯佳嬿留言求救：「唐老師，I need you！」網友議論紛紛：「什麼時候可以平穩一點，土海在我七宮，這是我最鬱悶的一年多了...」、「我這個雙子人從年初車禍後又開刀，到現在真的身心俱疲了...還有水逆要來，我真的是謝了」、「2024的上半年真的讓我人生經歷了非常多沒遇過的事情，也讓我的情緒感受有更豐富的經驗，希望調整後能更好，開花結果！」