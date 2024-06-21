熟齡女優35歲才下海！15歲兒見她「成人寫真」崩潰：不要更有名了

唐綺陽：2024下半年變數更多！這3個月最精彩　柯佳嬿留言求救

▲「國師」唐綺陽提醒，2024下半年變數會更多，連柯佳嬿都留言求救。（圖／記者陳明中攝影）
▲「國師」唐綺陽提醒，2024下半年變數會更多，連柯佳嬿都留言求救。（圖／記者陳明中攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

2024年已經過一半，回顧前半年引起社會動盪的事件，朝野立委為國會改革法案相互對立、台中捷運發生隨機殺人案、新冠肺炎第6波疫情來勢洶洶、全台發生多起博愛座爭議等。星座專家唐綺陽昨（20）日發文表示，下半年的變數將會更多，也更難預測，「7到9月尤其精采。」連柯佳嬿也發聲求助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐綺陽指出，緊接著到來的2024下半年，變數更多也更難預測，「可能會在意想不到的地方幸運，也可能在以為安全的地方出事」，提醒「好事未必是禮物，壞事卻可能帶來好的成長」，直言下半年就是如此無厘頭，且充滿命運性，尤其是7月到9月特別明顯。

▲面對多方問題不斷爆發，不少網友為了尋求心靈上的寄託，紛紛求助國師希望她可以給大家一些指引，近日唐綺陽也透過臉書回應。（圖／唐綺陽臉書）
▲唐綺陽分析2024下半年運勢走向，供大家參考。（圖／唐綺陽臉書）
對此，唐綺陽進一步解釋，因為土、海、天、冥陸續逆行，還有兩次水逆等，這些星象變化都讓2024上半年、下半年氛圍大不相同，另外，最近有不少人身體出狀況，心情難免低潮，她說這是很正常的現象，而我們的確也在「調整體質中」。

貼文一發布，柯佳嬿留言求救：「唐老師，I need you！」網友議論紛紛：「什麼時候可以平穩一點，土海在我七宮，這是我最鬱悶的一年多了...」、「我這個雙子人從年初車禍後又開刀，到現在真的身心俱疲了...還有水逆要來，我真的是謝了」、「2024的上半年真的讓我人生經歷了非常多沒遇過的事情，也讓我的情緒感受有更豐富的經驗，希望調整後能更好，開花結果！」

▲柯佳嬿有「藝界扶龍王」稱號，「旺男」的都市傳說不少，本人和老公坤達都認證。（圖／翻攝自柯佳嬿臉書）
▲▼柯佳嬿求救「唐老師！我需要妳」，唐綺陽以「還好嗎？抱抱」暖心回覆。（圖／柯佳嬿、唐綺陽占星幫臉書）
▲▼柯佳嬿求救「唐老師！我需要妳」，唐綺陽以「還好嗎？抱抱」暖心回覆。（圖／柯佳嬿、唐綺陽占星幫臉書）

520來了！唐綺陽：社會將颳起颱風　這3個星座「好或壞都有可能」

唐綺陽20年前熱舞影片被挖出！火辣身材曝光　本人嘆：粽子放下了

王柏傑酒駕！柯佳嬿曾怨前任「一星期喝4天」　苦勸沒用：心很累

烏日高鐵站「白玉美腿口罩正妹」翹腳　竟是大咖偶像劇女神

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代