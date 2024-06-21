青鳥行動再起！不只一志雞排、生煎包　立法院周邊4大美食一次看

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雙月為台北知名的養生雞湯餐廳，連續多年拿下米其林必比登推薦，台積電創辦人張忠謀、國巨集團董事長陳泰銘，甚至韓星SJ成員圭賢，都是座上常客。
餐廳主打燉雞湯，嚴選溫體仿土雞雞腿，採用湯肉分離煮法，先以雞骨架燉煮至少8小時，過濾後的雞高湯之後再加入雞肉烹煮，最主打品項為「蛤蜊燉雞腿湯」，有著滿滿的蛤蜊及雞腿肉，下層鋪滿高山高麗菜，喝起來清甜不油膩。其他包含元氣鱸魚湯、滷肉飯、愛恨椒芝麵等，也都是餐廳招牌菜。雙月食品社青島店在Google評論上獲高達4.8顆星。
店家資訊
地址： 台北市中正區青島東路6之2號
電話：02-3393-8953
📍忠青商行
由劉忠誠夫婦創辦，並由棒棒堂男孩出身的藝人阿緯（劉峻緯）一手主掌代理，繼「點點心」之外，2021年始代理文青蝦仁飯專賣店「忠青商行」。
以文青風格詮釋家常菜，其中「招牌好蝦蛋飯」更以整碗鮮甜蝦仁、手工香腸及半熟蛋的銷魂吃法在社群爆紅，被網友封為「台北第一蝦仁飯」。另有手切威士忌牛肉燥蛋飯、忠青炸排骨、濃厚雞白湯加蛋、蔥油雞拌麵等菜色都很受歡迎。忠青商行青島路分店在Google評論上獲4.0顆星。
店家資訊
地址：台北市中正區青島東路6-1號
電話：02-2356-0008
📍珍品小館
珍品小館的菜色多樣且價格經濟實惠，台菜、川菜、粵菜、江浙菜等皆有，店家自稱為「南北菜」，甚至還有湯包、蒸餃及蔥油餅等麵點以及火鍋等，特別的菜色為「炒臭豆腐」，與客家小炒風味類似，但是豆乾改以臭豆腐，味道獨特。在Google評論上獲4.2顆星。
店家資訊
地址：台北市中正區青島東路7之5號
電話：02-2393-4518
📍一志雞排與生煎包
所謂的「立院三寶」指的是位於立法院後門的３家攤車美食，分別是雞排、生煎包、麵線（已永久歇業），一志雞排只賣雞排、雞塊２樣，價格都是70元，裹粉酥炸的雞排外皮香酥、肉質軟嫩帶汁；而生煎包是以高麗菜為內餡，吃起來清甜多汁。在Google評論上分別獲得4.4與4.2顆星。
店家資訊
地址：台北市中正區濟南路一段13巷
電話：一志雞排0918-882-453、生煎包0932-181-635