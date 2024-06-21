闖「青鳥」場吃一碗民主粥！他愣：終於懂為何活動乏人問津
立法院今（21）日將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，支持覆議案的民團號召「青鳥行動」19到21日重回立法院，不過前兩天的人潮稀稀落落，明顯不如預期，甚至還被酸菜酸不好。政治粉專「鎖綠鴉」表示，自己到現場吃了一碗民主粥，終於懂為何活動乏人問津。
記者王德蓉／綜合報導
由於19日下午下起大雨，加上天氣炎熱，「青鳥行動」聚集人潮明顯無法與審查國會改革法案時相比，甚至還被酸菜色不夠好；而20日雖沒有下雨，不過仍相當炎熱，現場人潮稀稀落落，似乎還比前一天來得更少，僅舞台前擺了幾排紅色板凳，以及後方有散落群眾，其他板凳全堆放在後方，完全沒有擺出來。據《三立新聞網》報導，青鳥行動第2天，公民團體備妥罐裝水、餅乾等物資，長老教會也準備西瓜、香蕉等水果，並加碼到2500份民主粥，不過卻被網友狠酸「大熱天吃什麼粥，說好的摩斯、飲料、牛排、紅酒燉牛肉呢？」
政治粉專「鎖綠鴉」20日深夜發文附圖，透露自己在好奇心使然去拿了一碗民主粥，「於是終於懂為什麼這麼鳥行動這麼乏人問津了！說好的民主牛排呢？」網友紛紛留言表示「不是雙主菜便當？」、「連顆蛋都沒有，難怪沒人去」、「鳥飼料不對，都飛走了！」