台積電攻面板級扇出型封裝　群創卡位先機、今日股價攻上漲停

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台積電昨日表示，公司密切關注先進封裝技術的進展與發展，包含面板級封裝技術。
消息一出，先前就已經先行卡位的群創就迎來利多。先前群創就已經表示，已備妥面板級扇出型封裝能量，今年就可量產，若輝達如外傳將AI晶片GB200提早導入面板級扇出型封裝，將提前引發一波商機。
群創表示，積極投入面板級製程先進半導體封裝應用，除推動與國際重要客戶生產策略商業結盟外，也將整合上下游材料與設備供應鏈策略夥伴，共同發展面板級扇出型封裝的關鍵解決方案，盼藉由垂直整合供應鏈，開啟嶄新格局。
此外，研調機構集邦科技（TrendForce）昨日公布6月下旬面板報價，電視面板全面持平，IT用面板中，監視器面則小幅上漲，筆電面板的低階入門款仍有微幅上漲空間，持續呈現「大尺寸持平、中小尺寸小漲」走勢，預期面板廠將陸續進行產能調控，藉此力守價格。
針對後市表現，群創總經理楊柱祥認為，迎接疫情後的三大運動賽事即將陸續登場，加上電視面板平均尺寸加速放大，以及導入AI功能的手機及筆電陸續問世，且總經面升息等利空鈍化，面板業產業秩序穩定訊號出現等五大利多助攻下，今年面板市況將好轉，群創將朝獲利目標邁進。
利多加持激勵群創股價走高，爆量一度攻上漲停價位15.6元，創下4個月來波段新高，並且站上5日線，因此激勵面板股同步走強，彩晶上漲逾4%，友達上漲逾3%，光電股也受激勵走高，翔燿、慧友亮燈漲停，國碩逼近漲停板，瑞軒漲逾8%。