吳鳳認同「不要為了畢業讀大學」！曝過來人經歷：能力比證書重要
藝人吳鳳從土耳其來到台灣發展多年，經常透過社群跟粉絲互動，也會分享自己生活中的大小事，像是他在19日就發文透露自己遇到一位國外企業家，在聽到企業家給年輕人的一番建議之後，他對於「千萬不要為了要畢業而讀大學」這句話感到有共鳴，也相當認同這句話，並分享自己的看法表示：「現在的社會，能力跟技術比一張大學畢業證書重要。」掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
吳鳳近日透過臉書發文透露自己前陣子遇到一位國外的企業家，企業家說了一些建議給年輕人，其中一段話讓他印象相當深刻，企業家說道：「千萬不要為了要畢業而讀大學，你要先問自己到底我的人生要做什麼工作？也許你不是大學畢業，但是會一些特別的技術，這種能力會讓你找到更好的工作機會！」
吳鳳聽完之後，覺得這位企業家講的很有道理，他表示：「有時候年輕人只想要拿一個大學文憑，但是沒有真正學到自己要的。這樣浪費時間，不如去加強自己的專業技術，專精在某個領域，為自己創造更多機會。」
吳鳳在內文中也提到這位企業家說：「有時候父母給孩子很多壓力，結果父母影響孩子的決定，最後做的事不是自己要的！」吳鳳認為台灣也有不少年輕人遇到這樣的困境。
此外，吳鳳也分享了自己的經歷，「我記得第一次我念大學的時候，不是很大的學校，但是他們有教德文，技術上有特色的學校，我畢業之前就很快找到工作。」吳鳳強調：「現在的社會，能力跟技術比一張大學畢業證書重要，當然選擇好的與對的學校就讀也很重要。」他也向家長們呼籲：「請不要給自己跟孩子多餘的壓力，可以一起討論未來的方向，看看孩子想要做什麼。孩子一定要覺得開心，才能發揮自己的優勢。」