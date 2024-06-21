同意麥寮1號機補發電 台電：不可抗力因素且操作許可未到期
麥寮電廠1號機延後除役引發外界關注，台電表示，麥寮1號機是因不可抗力因素導致履約不完全，主動提出補發電給台電至合約目標，雲林縣政府也認可麥寮電廠操作許可證尚未到期，符合法定條件可繼續運作，因此才同意補發到明（2025）年底。並強調政府推動增氣能源政策，也會支持麥寮電廠轉型為天然氣電廠。
記者魏妤庭／台北報導
雲林六輕麥寮電廠有3座燃煤機組，與台電的售電合約，分別在今年5/31、9/8，以及明年的9/22陸續到期。根據台電各機組發電名單，麥寮1號機目前沒有發電，備註掛「歲修」。有環團昨日召開記者會，要求經濟部與台電公司不展延合約。
台電表示，雲林六輕麥寮燃煤電廠與台電簽25年售電合約，麥寮1號機合約到今年5/31到期，但合約期間，因雲林縣政府限煤政策，導致無法達到合約售電目標。因而主動向台電提出短發電量繼續完成要求。原本尚未定案，不過，雲林縣政府也表達因麥寮發電廠操作許可證尚未到期，只要符合法定條件，應可繼續運作。
台電經過評估檢討後認為，麥寮電廠提出的要求有其理，因為不可抗力因素導致履約不完全，確實不可歸責於麥寮電廠。因此同意麥寮1號機可以在2025年前補發電量到完成要求，但相關細節仍在協商。
此外，台電表示，麥寮2號機合約到今年9月，規劃即將從燃煤改成燃氣，因為涉及土地利用問題，須先拆除才能改新機組，延長使用時間恐怕會影響其工程。麥寮3號機沒有短發問題，25年合約到期就到期。同時強調，政府推動增氣能源政策，台電也支持麥寮電廠轉型為天然氣電廠。