台灣虎航冬季航班開賣了！最便宜飛日本沖繩1599元、韓國1299元起
想出國的民眾總算等到，台灣虎航冬季航班「早鳥優惠」開賣了！這次分為6月24日尊榮虎優先搶票、6月25日不分對象、開放促銷，最便宜飛日本「沖繩1599元」起單程未稅、飛「韓國仁川/釜山/金浦1299元」起單程未稅，幫大家試算「含稅＋手續費」的來回划算票價、開賣時間一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌超實用！幫大家試算「含稅＋手續費」的來回划算票價：
◾️「桃園/高雄－東京成田」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費3353元起
◾️「桃園－東京羽田」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費3440元起
◾️「桃園/高雄－大阪」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費3451元起
◾️「桃園/高雄－沖繩」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費2982元起
◾️「桃園－首爾」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費3187元起
◾️「台北－釜山」單程含稅＋手續費1518元起，來回含稅＋手續費3065元起
📌台灣虎航2024冬季航班早鳥優惠！尊榮虎限定
台灣虎航2024年冬季航班「早鳥優惠」總算釋出！下週一「尊榮虎」2024年6月24日上午10:00起至2024年6月24日晚間23:59止優先搶票，首日促銷航線「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」、「高雄－金浦」最便宜1299元起單程未稅；「桃園－濟州島」1499元起單程未稅；「桃園/高雄－峴港」1599元起單程未稅；「桃園－茨城」1699元起單程未稅；「桃園－東京羽田、「桃園/高雄－東京成田」、「桃園－小松」、「桃園/高雄－名古屋」1799元單程未稅起；「桃園－新潟」1999元起單程未稅；「桃園－普吉島」2699元起單程未稅。
提醒大家，符合尊榮虎（tigerprime）資格的虎迷，才能首賣第一天開搶；虎迷需加入tigerclub會員並累積虎足跡（tigerpath），才有機會參加不定期專屬活動優先權利。
📌促銷開搶！台灣虎航2024冬季航班早鳥優惠
台灣虎航2024年冬季航班「早鳥優惠」，下週二2024年6月25日上午10:00起至2024年6月25日晚間23:59止，不分對象、開放促銷。促銷航線包括「桃園/高雄－沖繩那霸」1599元起單程未稅；「桃園－岡山」1699元起單程未稅；「桃園－大阪關西」、「桃園/高雄－福岡」、「桃園－佐賀」1799元起單程未稅；「桃園－花卷」、「桃園－仙台」2099元起單程未稅；「桃園－旭川」、「桃園－札幌(新千歲)」、「桃園－函館」2599元起單程未稅。
促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋聖誕假期、新年、農曆新年及二二八等假期。優惠機票數量有限，售完為止。好消息是，官方還透露，其餘航線及本次未開放銷售的航班，會陸續登場。
另外，酷航FlyScoot也開跑半年才一次促銷機票優惠活動，台灣出發全航線最便宜2299元起單程含稅，直飛東京、札幌、首爾、新加坡都便宜，優惠即日起至6月26日23:59為止；可預訂的出發日期有到明年2025年5～6月左右，不同航線有不同適用日期。