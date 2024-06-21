名家論壇》韋安／國會改革　綠藍白都面臨「生死門」危機和轉機

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在推動「國改法」過程中，是否有違民主程序、黑箱、不辯論、恣意擴權？由於國民黨，「沒說清楚」、「沒有說夠」、「說了，沒被聽到」，所以種下「欠缺論述」的嚴重後遺症。
不過，未來曠日持久國會改革議題大戰中，並非國民黨一黨深受影響（出現危機之兆）。而是，綠白2黨都面臨，危機與轉機的「生死門」。
首先，民進黨打國會改革延長賽，並非「穩賺不賠」，也有物極必反的隱患。
綠營善於選戰策略、組織動員，擁有龐大媒體、物質資源。在罷免戰中，可能會像「蒙古遊牧」大軍，碾壓「農耕官僚」習氣的國民黨。
未來的罷免戰，綠營沒有成敗之分，只有贏多、贏少。生猛、快狠、無上下限的選舉戰術，贏少，可從第二，變第一大黨；贏多，則有可能一舉成為，單一多數政黨。
以「抗中保台」為基調，翻轉民進黨立委席次。將「高風險群」、國民黨立委主導的立法院「去風險化」，當然會得到綠營基本盤，和同溫層的狂熱激情響應。但是，民進黨會因而贏得更多民意？還是流失民心？就不一定。
抹紅、「抗中保台」牌，在現實內外環境下，當然有用。尤其國民黨某些人的言行，的確給民進黨「有話可說」機會。然而這種，「外抗中國、內挖敵人」的「大牌、王牌」，在選舉期外，高強度狂打起碼1年以上，效果難料。
2020大選，靠「抗中保台」，民進黨總統、立委破紀錄大勝。是因為有從2019年3月中開始的，香港「反送中運動」，所造成國際外部強烈氛圍。當下，因國會改革、政黨競爭，而升高到統獨及國安層面的政治對抗運動，續航力和能量恐怕不足。
綠營對藍白陣營，「裡應外合」的賣台指控批判，要負起舉證責任，不能總是影射、牽強、穿鑿附會。信口開河卻沒有證據，就會鬧出「翻車」事件。像是「假設」，藍白立委可能立法，修建北京-台北高鐵，掏空毀滅台灣。
國民黨是因為迂腐老套，而被年輕人嘲笑、遠離。民進黨是否步入國民黨第二，變成「好笑政黨」？年輕人再也回不去了，值得關注。
目前，國會改革立法法條內容，多數民眾都一知半解，各黨誰大聲、誰嘴快，就先信了。但圍繞國會改革的論述大戰，從短期的閃電戰，變成長期的持久戰，立法「真相」就有機會被民眾弄清。如，小吃店老闆、普通人等，到底是不是，國會調查、聽證，濫權施用的對象？
民進黨希望經過這場大戰，改變少數執政的窘境，但若中間選民和年輕人，普遍認同國會改革，有修法的正當性、合理性，便會更加質疑為什麼民進黨死檔法案、怕被監督？是否綠色執政，有太多不堪、不法之事怕被揭露。
沒看到新政府興利除弊，只看到執政黨天天都在政治運動和選戰考量，會引發中間選民和年輕人強烈民意反彈。
明年立委罷免戰，民進黨就算翻盤成功大勝，卻可能釀成2026，繼續慘敗。2016、2020民進黨執政，在立院泛綠、民進黨也是多數黨，但2018、2022九合一縣市長選舉，卻接連大敗。
綠營在論述和宣傳上，總是比藍營靈活佔上風，但現在它的對手不是藍營，而是網路世代的年輕人。順年輕人而得分，像是2016、2020；逆年輕人則失分，如2018、2022和2024。台灣年輕人自發論述能力，猶如AI自動生成般，比任何政黨都強大。
國會改革之爭！對民眾黨的影響呢？
民進黨沒有想到，如果沒有國會改革法案的延長賽，柯文哲未來兩年，除了跑法院，可能根本沒有舞台。現在，等於多了一場選戰，讓柯主席維持聲量和政治熱度。
柯文哲涉及的官司，是違規？還是違法？除非有一槍斃命的人證、物證，現在很難往下走。「司法迫害」這樣悲壯的理由，將把柯抬舉成，年輕人心目中「台灣曼德拉」。民進黨又製造出，一個原本要退出舞台的「敵人」。
還有民眾黨的黃國昌，他是目前政壇聲量和直播收看人數第一人。即使幾萬青鳥在立法院外，同聲斥罵「黃國昌，偽君子！」但是，一群年輕支持者，則認為他是不願做小綠，不被權勢收買的「真君子」。代表著一股，不容小覷的民意。
最近，一份藍營新北市長選舉民調中，任何組合的綠藍白三腳督組合中，黃國昌都有13%左右的支持度（也是黃全國支持度的參考）。
藍營最近幾個小雞，因新北市長選舉藍白合議題，去嗆黃國昌。實在反應這個黨，腦子不清楚、不接地氣，是普遍現象。
藍營立委有和黃國昌一樣論述能力，恐怕只有1、2個。現在藍白要聯手與民進黨，對國會改革進行攻防對決。新北市長選舉還很久遠，現在這麼認真跟黃計較，簡直搬石頭砸自己的腳。
看民調數據，其實國民黨在2026新北的命運，操之在黃。他若淨身不參與2026，年輕選票將流向綠營，而絕非藍營。國民黨將凶多吉少！
未來一年多，柯文哲、黃國昌和民眾黨，都會因為國會改革大戰，而活躍和扮演有分量的角色。才是註定真正的贏家。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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