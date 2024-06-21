滿意度不及格！僅13%滿意打工薪資　暑期工讀多為付生活費

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學生選擇在暑期打工的主要原因，包括時間彈性65.3%、累積實務經驗43.3%、時薪高42.3%，以及工時短39.4%。至於賺到了錢要拿來做什麼？多數是用來支付生活費72.1%，其次是存夢想基金44.2%、存投資基金40.3%以及繳學費/還學貸36.5%。
詢問有意打工的大學生最想從事那些工作，結果顯示，包括餐廳內外場、櫃台行政、家教、門市店員以及社群小編，都擠進前5名。值得一提的是，學生族群對目前薪資的滿意度只給了59分，有高達7成3勉強接受，還有近1成4對薪資不滿，只有1成3的打工族對薪資感到滿意。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，目前1111兼差打工網有超過17萬個工作機會數，比去年同期成長22.1%，為了幫助學生族群可以快速搜尋到心目中理想的打工機會，網站以「暑期打工」、「領現日薪」、「少說話打工」、「毛小孩」、「直播網紅」、「烘焙甜點」等學生族群喜好的熱門關鍵字，協助學生找到喜愛的職缺。
從產業來觀察，曾仲葳分析，開出最多職缺的是餐飲/住宿服務以及一般服務業兩大產業，歸因於暑假旅遊旺季的人力需求，餐飲/住宿業及服務業，需求許多短期的人力，投入接待消費者，像是餐飲業的內外場人員、飯店房務、門市櫃台都需要大量的打工計時人員。