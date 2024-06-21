鈕承澤性侵入獄判刑4年！被認「無悔意」、2度申請假釋遭駁回
導演鈕承澤於2018年間，因涉嫌性侵女性工作人員，被依強制性交罪判處4年徒刑，2019年，最高院駁回上訴，全案定讞。之後鈕承澤以照顧母親為由，將戶籍遷到花蓮，並於2021年入監花蓮監獄服刑，20232年12月，鈕承澤曾申請假釋遭駁回，近日，他2度申請假釋，經法務部矯正署假釋審議委員會審查後，認為其不具「悛悔實據」要件，再度駁回假釋申請。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，2018年11月間，鈕承澤涉嫌性侵電影劇組的女工作人員，案件爆發後，檢警介入調查，法院審理期間，鈕承澤試圖以200萬與女方和解，但卻始終否認性侵，遭被害人拒絕和解。2019年9月，最高院駁回上訴定讞，鈕承澤被依強制性交罪判處4年徒刑，2021年於蓮監獄報到入監。
2023年12月間，鈕承澤因執行刑期過半，且獄中累進處遇已達第2級，符合申請假釋的2個基本門檻，但第一次提出申請遭駁回，近日，他再次申請假釋，但矯正署假釋審議委員會審查後認為，其未達「悛悔實據」程度，不符假釋要件，二度駁回假釋申請。
※【NOWnews 今日新聞
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