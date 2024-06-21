權值股帶頭跌！台北股市漲多拉回遇壓　午盤跌143點、日K由黑翻紅

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資金還是有在電子股聚集，成交比重午盤維持在6成，不過權值股倒一片。權王台積電開盤下跌20元、來到961元，最低則是來到960元，午盤下跌14元或1.43%、來到967元；鴻海開在盤下後、一度成功翻紅，不過隨後在賣單調節下，午盤下跌3.5元或1.61%，來到214元；聯發科午盤下跌15元或1%，來到1485元；廣達則是下跌11.5元或3.48%，來到318.5元。
除了權值股在壓盤，前幾天表現強勁的個股今日也走低，其中電腦週邊族群相對較重，午盤類股指數下跌1.37%，迎廣下跌逾6%，緯穎、世芯-KY、嘉澤下跌逾3%，廣達、雙鴻、威盛下跌逾2%。
半導體股也是賣壓重心之一，類股指數下跌1.3%，弘塑下跌逾6%，世界先進、力旺、力成下跌逾3%，辛耘、精材、穎崴下跌逾2%。
非電族群由營建股領跌，類股指數下跌1.8%位居跌幅冠軍，華固下跌逾6%，冠德、潤弘、隆大下跌逾3%，鼎固-KY、遠雄、京城、長虹下跌逾2%。
不過還是有族群逆勢撐盤，首先是面板股，CoWoS產能供不應求，同樣是先進封裝的面板級扇出型封裝有望成為紓解AI晶片供應的利器。最新傳出台積電也要切入面板級扇出型封裝（FOPLP），由於先前板大廠群創就表示，已經備妥面板級扇出型封裝能量，今年就可量產，因此帶動今日股價表現強勁，帶量攻上漲停價15.6元。其他面板股也有表現，彩晶上漲逾4%，友達上漲逾3%。
而面板股的熱度也擴散到光電族群，瑞軒上漲逾8%，達興材料、聯合再生上漲逾3%，一詮、元晶上漲逾2%。