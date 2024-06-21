好巧！覆議案開票依姓名筆畫順序 韓國瑜剛好是過半的第57張選票
立法院日前三讀通過國會改革相關法案，包括《立院職權行使法》修正案與《刑法》修正案，但行政院認為窒礙難行，列出七大理由，移請立法院覆議。立法院院會今（21）日處理覆議案，不過藍白立委仍占人數優勢，在三黨都無人跑票的情況下，覆議案未通過。巧合的是，今立法院開票時，念到立法院長韓國瑜，剛好是反對覆議案的第57張選票，韓國瑜關鍵一票，確定藍白勝利！
記者何哲欣／台北報導
立法院今處理覆議案投票，是較罕見的投票表決，且是記名投票，每張選票上都有立委的名字。開票時，也是一一唱名，並唸出立委是投贊成覆議案，或是反對覆議案。開票順序是根據立委姓名順序，第一位立委是國民黨立委丁學忠。而念到韓國瑜時，剛好是藍白立委的第57張選票，韓國瑜反對覆議案，也確定覆議案未通過。
根據《憲法》增修條文，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。
目前立法院生態，國民黨立委與親藍立委54席，民眾黨立委8席，民進黨立委51席。投票結果，藍綠白都無人跑票或投錯，贊成原決議、反對覆議案62票，贊成覆議、反對維持原決議51票。